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BİM 29 Eylül 2020 Salı aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan BİM aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde? ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 29 Eylül 2020 Salı tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek BİM aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde? hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

29 Eylül 2020 Salı 00:01
BİM 29 Eylül 2020 Salı aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
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Türkiye’nin uygun fiyatlı marketler grubundan en çok tercih edilen marketi BİM yeni kataloğunu yayınladı. 29 Eylül tarihini kapsayan katalog alıcılara sunuldu. Katalogların erken yayınlaması sayesinde satışa sunulacak kampanyalı ürünler önceden müşterilere haber veriliyor. Bu sayede ihtiyacı olan alıcılar kampanyadan faydalanmış oluyor. Kampanya ürünleri en uygun fiyatlarla alıcılarla buluşuyor. Kampanyalı fiyatlar her zaman satılan daimî ürünlerin yanı sıra elektronik ev eşyaları, mutfak gereçleri, mobilya oyuncak gibi eşyalarda geçerli oluyor. Oldukça yaygın bir alışveriş noktası haline gelen BİM günümüzde en çok şubesi olan marketlerin başında geliyor. Yaptığı kampanyalarla büyük bir beğeni ve alıcı kitlesi oluşturarak müşterisi daima memnun etmeyi hedefliyor. Her yaş gruba yönelik kampanyalı ürünler çıkararak böylece her kesime hitap ediyor. İşte BİM’ in 29 Eylül tarihli birbirinden uygun fiyatlı yeni ürün kataloğu…


 

 

 

 



Son Güncelleme: 29.09.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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