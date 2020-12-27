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BİM 29 Aralık 2020 Aktüel ürünler indirimde bu hafta neler var?

29 Aralık 2020 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! BİM’de bu hafta neler mevcut? 29 Aralık 2020 BİM kataloğu yayınladı. Yılbaşı’na özel kataloğu yayınlanan BİM’de bu hafta neler olacak? 23-29 Aralık tarihlerinde geçerli olacak katalog ürün listesi

27 Aralık 2020 Pazar 20:22
BİM 29 Aralık 2020 Aktüel ürünler indirimde bu hafta neler var?
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2020 yılının son BİM marketler aktüel kataloğunu yayımlandı. Salı günü gelecek olan ürünlerde neler mevcut? Her hafta kullanışlı ve kaliteli ürünler getiren BİM Yılbaşı’na özel herkesi memnun edecek ürünler getirdi.
 

31 Aralık 2020 Yılbaşı gecesi koronavirüsten kaynaklı sokağa çıkma yasağı olduğundan kaynaklı bu yıl herkes evlerinde olacak. BİM ise yılbaşının vazgeçilmez yiyecek ve içeceklerini getirerek yılbaşı gecesini şenlendirecek. Kuruyemiş ve çeşitli içeceklerin bol olduğu katalogta her şey uygun fiyata.

 Yılbaşı’na özel yayınlanan kataloğu ayrıntılı şekilde incelemek istiyorsanız; https://www.bim.com.tr/Categories/100/aktuel-urunler.aspx?top=1&Bim_AktuelTarihKey=662 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.








 



Son Güncelleme: 27.12.2020 20:22
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BİMYılbaşı
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