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BİM 28 Mayıs 2021 Cuma aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi

BİM aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi haberi, yayına girdiği ilk günden beri büyük merak uyandırırken, habere dair yeni gelişmeler de 28.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyarak tüm gelişmeleri öğrenin.

28 Mayıs 2021 Cuma 00:01
BİM 28 Mayıs 2021 Cuma aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
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Türkiye’nin en büyük toptan perakende marketi Bim marketleri belirli aralıklarla kampanyalar düzenleyerek vatandaşlara hizmet veriyor. Bim Türkiye’de her ilde şubesini olmasının yanı sıra birçok ilin önemli ilçelerinde de şubeleri bulunmaktadır.

Bim marketlerinde her ay düzenli olarak aktüel ürünler kampanyası düzenliyor. Aktüel ürünler kampanyası kapsamında duyurulan gün içerisinde vatandaşlar indirimli ürünleri uygun fiyatlara alabiliyor. Bim marketlerinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra mutfak araç gereçleri, elektronik eşyalar, kişisel bakım ürünleri de satışa sunulmaktadır.

Bim 28 Mayıs 2021 Cuma aktüel ürünler kampanyası

Bim marketleri 28 Mayıs 2021 Cuma günü aktüel ürünler kampanyası yapılacağın duyurdu. Bim marketlerinde 28 Mayıs 2021 Cuma günü düzenlenecek olan aktüel ürünler kampanyasında hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyor.

28 Mayıs 2021 Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu

28 Mayıs 2021 Cuma Bim aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu Smart televizyon, Woger elektrikli Scooter, Golden Rose makyaj malzemeleri yer alıyor.

28 Mayıs 2021 Cuma Bim aktüel ürünler broşürü


Son Güncelleme: 28.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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