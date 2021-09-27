BİM 28 Eylül aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler yer alacak? BİM 28 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu açıklandı

Türkiye’nin lider süpermarket zincirlerinden birisi olan BİM, 28 Eylül 2021 Salı gününün aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. Hesaplı ve kaliteli alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar bu hafta BİM marketlerinin yolunu tutacaklar. Her hafta yayınladığı aktüel ürünler kataloğuyla insanların yüzünü güldüren BİM’in 28 Eylül Salı günü hangi ürünleri raflarına taşıyacağı merak konusu oldu. Peki BİM 28 Eylül aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler yer alacak?

BİM 28 Eylül Aktüel Ürünler Kataloğunda Hangi Ürünler Yer Alıyor?

BİM, 28 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 28 Eylül gününde hangi ürünlerin BİM raflarında yer alacağı vatandaşın en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. İşte BİM 28 Eylül aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler:

- Batik Baskılı Pijama Takımı S – M – L: 49,90 TL

- Figürlü Eldivenli Çocuk Battaniyesi: 59,90 TL

- Pelüş Saç Bandı: 12,90 TL

- Figürlü Battaniye: 69,90 TL

- Batik Desenli Kadın Çorap Çeşitleri: 5,90 TL

- Fiyonklu Dizaltı Çorabı Bebek: 5,90 TL

- Bambu Hasır Led Işık 10’ Lu: 19,90 TL

- Angie Body Butter 150 Ml: 15,90 TL

- Dermokil Kahveli Yüz Bakım Maskesi 15 Ml: 4,95 TL

- Arko Men Gold Tıraş Kolonyası 250 Ml: 12,90 TL

- Arko Men Kahveli Tıraş Köpüğü 200 Ml: 11,95 TL

- Bulut Konsantre Yumuşatıcı 1000 Ml: 8,90 TL

- RBL El Ve Vücut Losyonu (Shea Ve Badem Yağı) 250 Ml: 8,90 TL

- RBL El Kremi (Shea Ve Badem Yağı) 75 Ml: 5,90 TL

- Kahve Bardağı Kutulu Makyaj Süngeri: 12,90 TL

- Prize Kadın / Erkek Parfüm 100 Ml: 22,90 TL

- Makeover Highlighter Paleti: 17,90 TL

- Makyaj Fırçası Çeşitleri (Fondöten Fırçası, Allık Fırçası, Pudra Fırçası, Yelpaze Fırça, 2’ Li Far Fırçası): 12,90 TL

- Peluşlu Sıcak Su Torbası (Farklı Desenlerde): 22,90 TL

- Dekoratif Kitap Kutu: 12,90 TL

- İp Askılı Ahşap Pano: 12,90 TL

- VİP Klasik Kahve 100 G + Kahve Beyazlatıcısı 200 G Paket: 14,90 TL

- VİP Çözünebilir Kahve Çeşitleri 100 G (Kolombiya, Brezilya, Meksika, Espresso): 15,90 TL

- VİP 3’ Ü 1 Arada 10’ Lu Paket Çeşitleri (Guarana Matel, Sütlü Türk Kavesi, Mocha): 5,90 TL

- VİP Filtre Kahve Çeşitleri 250 G (Etiyopya, Guatemala, Kenya): 19,90 TL

- VİP Çikolata Tozlu Cappucino 5’ Li: 5,50 T

- VİP Hazır Kahve 3’ Ü 1 Arada 10’ Lu: 5,90 TL

- Buono Dolce Bitter Çikolata Kaplı Portakal Çubuk 80 G: 8,90 TL

- Topitanem Kahve Kaplı Hurma Topu 96 G: 7,90 TL

- Buono Kahve Kırıklı Bitter Çikolata 100 G: 6,50 TL

- Milka Choco Cookles Sütlü Çikolata Parçacıklı Bisküvi 168 G: 11,90 TL

- Buono Naneli Bitter Çikolata 80 G: 5,90 TL

- Süsse Kakaolu Krema Dolgulu Kahveli Bisküvi 3’ Lü: 4,95 TL

- Buono Kaşık Çikolaya 48 G (Bitter, Sütlü): 4,95 TL

- Pastamilan Tereyağlı Kurabiye 140 G (Sade, Ballı): 7,90 TL

- Ma Sante Dondurulmuş Pasta Çeşitleri 200 G (Çikolatalı Pasta, Brownie Cheescake, Latte Pasta, -Hindistan Cevizli Unsuz Pasta): 9,90 TL

- Cocopops Çikolatalı Buğday Gevreği 2’ Li: 21,90 TL

- Abdullah Efendi Hazır Sütlü Menengiç Kahvesi 150 G: 8,50 TL

- Abdullah Efendi Damla Sakızlı Türk Kahvesi 150 G: 8,50 TL

- Abdullah Efendi Osmanlı Dibek Kahvesi 150 G: 8,50 TL

- Abdullah Efendi Türk Kahvesi 250 G: 10,90 TL

- Abdullah Efendi Kaymaklı Hazır Türk Kahvesi 100 G: 5,50 TL

- Abdullah Efendi Çikolatalı Hazır Türk Kahvesi 100 G: 5,50 TL

- Abdullah Efendi Naneli Ve Çikolatalı Hazır Türk Kahvesi 100 G: 5,50 TL

- Abdullah Efendi Çikolatalı Portakal Aromalı Hazır Türk Kahvesi 100 G: 5,50 TL

- Abdullah Efendi Hindistan Cevizi Aromalı Hazır Türk Kahvesi 100 G: 5,50 TL

- Abdullah Efendi Rubi Çikolatalı Hazır Türk Kahvesi 100 G: 5,50 TL

- Esperto Di Caffe Filtre Kahve 60 G + Kahve Demleme Seti: 12,90 TL

- Okkalı Tekli Türk Kahvesi (Sade, Az Şekerli, Orta Şekerli, Şekerli): 0,75 TL