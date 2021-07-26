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BİM 27 Temmuz 2021 Salı günü aktüel ürünler kataloğu

BİM, uygun fiyatlı ürünleriyle Türkiye’nin en çok tercih edilen market zincirlerinden biri. Haftanın belli günlerinde birçok ürünü indirimli fiyatlarla satışa sunan BİM, 27 Temmuz 2021 Salı günü gelecek olan yeni aktüel ürünleri yayınlandı. İndirim fırsatlarını yakından takip eden müşteriler BİM marketlere bu hafta hangi ürünlerin geleceğini merak ediyor. İşte 27 Temmuz 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu…

26 Temmuz 2021 Pazartesi 21:31
BİM 27 Temmuz 2021 Salı günü aktüel ürünler kataloğu
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BİM market her hafta düzenlediği indirim günleri ile yüzlerce ürünü uygun fiyatlarla satışa sunuyor. Uygun fiyatlarla istediği ürünleri almak isteyen müşteriler indirim günlerini merakla takip ediyor. Bu hafta BİM marketlere birbirinden çekici ürünler geliyor. İşte 27 Temmuz günü BİM aktüel ürünler kataloğu…

27 Temmuz 2021 Salı günü BİM aktüel ürünler kataloğu

Bu hafta BİM’e iç giyimden kozmetiğe pek çok ürün geliyor. Haftanın en dikkat çeken ürünler ise; makyaj çantası çeşitleri, toka, yüz maskesi çeşitleri, Golden Rose marka oje ve lipgloss, oda ve kumaş kokusu, takı çeşitleri, iç çamaşırı çeşitleri, diş fırçası, macun, duş jeli, saç bakım ürünleri, Slazenger deodorant çeşitleri, vücut losyonu, tınak bakım yağı, vücut spreyi, lip  balm, banyo lifi, manikür seti oluyor.


Son Güncelleme: 26.07.2021 21:31
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BİM 27 Temmuz 2021 Aktüel Ürünler Kataloğu!Bim Aktüel ürünlerBİM
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