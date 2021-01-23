Her hafta indirimli ürünleri vatandaşlara sunan BİM 27 Ocak Çarşamba 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM mağazalarında 27 Ocak Çarşamba günü raflarda yerini alacak olan indirimli ürünlerin listesi duyuruldu. 27 Ocak Çarşamba gününden itibaren BİM mağazalarının raflarına bulunacak olan ürünlerin kataloğu vatandaşların ilgisini çekmiş durumda. 27 Ocak Çarşamba gününden itibaren raflarda yerini alacak olan ürünlerin hangileri olduğu ve kaç liradan satışa çıkarılacağı merak içerisinde araştırılmaya başlandı. 27 Ocak Çarşamba BİM mağazalarında yerini alacak olan ürünlerin kataloğu vatandaşlara sunuldu.

BİM 27 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu