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BİM 27 Ocak Çarşamba 2021 aktüel ürünler kataloğu!

Türkiye'nin en büyük marketler zincirinden bir tanesi olan BİM markası vatandaşlara ürün fırsatı sunmaya devam ediyor! 27 Ocak tarihi itibariyle satışa çıkarılacak ürünlerin içerisinde neler bulunuyor? Hangi ürünler indirimde? Sorularının cevabı vatandaşlarımız tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

23 Ocak 2021 Cumartesi 20:59
BİM 27 Ocak Çarşamba 2021 aktüel ürünler kataloğu!
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Her hafta indirimli ürünleri vatandaşlara sunan BİM 27 Ocak Çarşamba 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM mağazalarında 27 Ocak Çarşamba günü raflarda yerini alacak olan indirimli ürünlerin listesi duyuruldu. 27 Ocak Çarşamba gününden itibaren BİM mağazalarının raflarına bulunacak olan ürünlerin kataloğu vatandaşların ilgisini çekmiş durumda. 27 Ocak Çarşamba gününden itibaren raflarda yerini alacak olan ürünlerin hangileri olduğu ve kaç liradan satışa çıkarılacağı merak içerisinde araştırılmaya başlandı. 27 Ocak Çarşamba BİM mağazalarında yerini alacak olan ürünlerin kataloğu vatandaşlara sunuldu.

BİM 27 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu

 



Son Güncelleme: 23.01.2021 20:59
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BİMAktüelürünKataloğu
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