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BİM 27 Kasım Cuma ürünler kataloğunda bu hafta neler var?

BİM, 27 Kasım Cuma aktüel ürün kataloğunda bu hafta neler olduğu araştırılmaya başlandı. BİM aktüel ürünleri içerisinde teknoloji ürünlerinden mutfak malzemelerine kadar pek çok ürün bulunuyor.

26 Kasım 2020 Perşembe 23:04
BİM 27 Kasım Cuma ürünler kataloğunda bu hafta neler var?
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BİM aktüel ürünler arasında en ucuz ve anından bulmak mümkün hale gelmektedir. BİM, salı ve cuma günleri uyguladığı kampanyalarla ürünlerini müşterilerine uygun fiyatlarla satışa sunmaktadır. BİM aktüel ürün kataloğunda; Gaming Mouse seti, HP Pavilion Gamig Laptop, Taşınabilir SSD,  Corby Zoom Pro Smart Drone, mutfak malzemeleri ve gıda gibi pek çok ürün satışa çıkarılacak.



Son Güncelleme: 26.11.2020 23:04
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BİMBİM Aktüel ürün Kataloğu
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