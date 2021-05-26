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BİM 26 Mayıs 2021 Çarşamba aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri BİM aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 26 Mayıs 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 00:02
BİM 26 Mayıs 2021 Çarşamba aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
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Türkiye’nin en büyük toptan perakende marketi Bim marketleri belirli aralıklarla kampanyalar düzenleyerek vatandaşlara hizmet veriyor. Bim Türkiye’de her ilde şubesini olmasının yanı sıra birçok ilin önemli ilçelerinde de şubeleri bulunmaktadır.

Bim marketlerinde her ay düzenli olarak aktüel ürünler kampanyası düzenliyor. Aktüel ürünler kampanyası kapsamında duyurulan gün içerisinde vatandaşlar indirimli ürünleri uygun fiyatlara alabiliyor. Bim marketlerinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra mutfak araç gereçleri, elektronik eşyalar, kişisel bakım ürünleri de satışa sunulmaktadır.

Bim 26 Mayıs 2021 Çarşamba aktüel ürünler kampanyası

Bim marketleri 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü aktüel ürünler kampanyası yapılacağın duyurdu. Bim marketlerinde 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü düzenlenecek olan aktüel ürünler kampanyasında hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyor.

26 Mayıs 2021 Çarşamba Bim aktüel ürünler kataloğu

26 Mayıs 2021 Çarşamba Bim aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu Smart televizyon, Woger elektrikli Scooter, Golden Rose makyaj malzemeleri yer alıyor.

26 Mayıs 2021 Çarşamba Bim aktüel ürünler broşürü


Son Güncelleme: 26.05.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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