Bim 26 Jant 21 Vites amortisörlü bisiklet özellikleri ve fiyatı

Türkiye'nin en büyük marketler zinciri arasında bulunanmarketler zinciri Türkiye genelinde binlerce mağazasıyla birçok ürünü vatandaşlarımıza uygun fiyatlarda ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda BİM'de 26 jant 21 vites amortisörlüsatılacak. Vatandaşlarımız BİM 26 jant 21 vites amortisörlü bisikletin özelliklerini ve yorumlarını intenet üzerinden araştırmaya başladı. Sizler için hazırladığımız bu haberde BİM 26 jant 21 vites amortisörlü bisikletin özelliklerini paylaşacağız

26 jant 21 vites amortisörlü bisikletin V fren sistemi vardır. Alüminyum jantlara sahiptir. Amortisörlü maşası vardır. 21 vitesi vardır. 26 inç çelik kadrosu vardır. Bu bisiklet BİM mağazalarına 17 Temmuz 2020 tarihinden itibaren girmiştir. Bu bisiklete 399 Türk Lirası karşılığında sahip olabilirsiniz. Ayrıca peşin fiyatına 6 taksit imkanı da bulunmaktadır.