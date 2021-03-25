BİM 25. yıl kutlaması hediye çeki mesajı gerçek mi?

BİM bu yıl 25. Yılını kutlamakta. Telefonlara gelen “Hediye çeki kazandınız” mesajları vatandaşı tedirgin etti ve yeni bir dolandırıcılık metodu olup olmadığını araştırmaya başladı.

Hediye çeki mesajları gerçek mi?

Dikkatleri üzerine çeken BİM’den resmi açıklama geldi. Bu tür “Hediye çeki kazandınız.” Mesajlarının gerçeği yansıtmadığını ve bunlara vatandaşların inanmasını kendilerinden eğer resmi bir açıklama ile duyuru gelirse o zaman bu tür konuların gerçek olabileceğini açıkladı.

Yeni bir dolandırma yöntemi bulmaları gün geçtikçe daha da çok artan dolandırıcıların gönderdikleri mesaj olan “BİM’den 300 TL değerinde hediye çeki kazandınız. Hediyenizi almak için müşteri hizmetlerini arayınız. 0888298***” metin EFM adlı SMS ile gönderildiği tespit edildi.

Bu tarz bir mesaj ile karşılaşan vatandaşların buna itibar etmemeleri ve polislere bu durumu bildirmeleri söylendi.

