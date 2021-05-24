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Bim 24 Mayıs 2021 Pazartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi

Bim aktüel ürünler kampanyalarına devam ediyor. 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü Bim marketlerinde aktüel ürünler kampanyası düzenlenecek. 24 Mayıs Pazartesi Bim indirimli ürünler broşüründe temel gıda ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine, kişisel bakımda ürünlerinden elektronik eşyalara çok sayıda ürün indirimli fiyatlara satışa sunulacak. Bim 24 Mayıs 2021 Pazartesi aktüel ürünler listesini açıkladı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 01:01
Bim 24 Mayıs 2021 Pazartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
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Türkiye’nin en büyük toptan perakende marketi Bim marketleri belirli aralıklarla kampanyalar düzenleyerek vatandaşlara hizmet veriyor. Bim Türkiye’de her ilde şubesini olmasının yanı sıra birçok ilin önemli ilçelerinde de şubeleri bulunmaktadır.

Bim marketlerinde her ay düzenli olarak aktüel ürünler kampanyası düzenliyor. Aktüel ürünler kampanyası kapsamında duyurulan gün içerisinde vatandaşlar indirimli ürünleri uygun fiyatlara alabiliyor. Bim marketlerinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra mutfak araç gereçleri, elektronik eşyalar, kişisel bakım ürünleri de satışa sunulmaktadır.

Bim 24 Mayıs 2021 Pazartesi aktüel ürünler kampanyası

Bim marketleri 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü aktüel ürünler kampanyası yapılacağın duyurdu. Bim marketlerinde 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü düzenlenecek olan aktüel ürünler kampanyasında hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyor.

24 Mayıs 2021 Pazartesi Bim aktüel ürünler kataloğu

24 Mayıs 2021 Pazartesi Bim aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu Smart televizyon, Woger elektrikli Scooter, Golden Rose makyaj malzemeleri yer alıyor.

24 Mayıs 2021 Pazartesi Bim aktüel ürünler broşürü


Son Güncelleme: 24.05.2021 01:01
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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