BİM 24 Kasım Aktüel ürünleri ile büyük indirimler geliyor!

24 Kasım tarihinde başlayacak büyük indirimlerini Aktüel Kataloğunda duyuran BİM vatandaşların büyük merakı ile karşılaştı. Pek çok kişi hangi ürünlerde indirimlerin olacağını araştırırken ürün kataloğunda temizlik ürünlerinde yapılan indirimler dikkat çekti.
BİM 24 Kasım 2020 aktüel kataloğu
Pril Bulaşık Makinesi Tableti
Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı
Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı
Venel Konsantre Yumuşatıcı
Hypo Çamaşır Suyu
Dixi Yüzey Temizleyici
Desto Eko Sıvı Bulaşık Deterjanı
Marc Banyo/ Mutfak Temizleyici
Çekmece Dolap Kokusu
Araç Kokusu
Mr.Green Bulaşık Süngeri
Mr.Green Mikrofiber Temizlik Bezi Seti
Mr.Green Perforeli Bez
Apaks Organik Kulak Çubuğu
Apaks Organik Makyaj Temizleme Pedi
Deep Fresh Antibakteriyel Islak Mendil
Deep Fresh Antibakteriyel Sıvı Sabun