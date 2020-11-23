BİM 24 Kasım Aktüel ürünleri ile büyük indirimler geliyor!

24 Kasım tarihinde başlayacak büyük indirimlerini Aktüel Kataloğunda duyuran BİM vatandaşların büyük merakı ile karşılaştı. Pek çok kişi hangi ürünlerde indirimlerin olacağını araştırırken ürün kataloğunda temizlik ürünlerinde yapılan indirimler dikkat çekti.

BİM 24 Kasım 2020 aktüel kataloğu

Pril Bulaşık Makinesi Tableti

Queen Parfümlü Tuvalet Kağıdı

Tursil Sıvı Çamaşır Deterjanı

Venel Konsantre Yumuşatıcı

Hypo Çamaşır Suyu

Dixi Yüzey Temizleyici

Desto Eko Sıvı Bulaşık Deterjanı

Marc Banyo/ Mutfak Temizleyici

Çekmece Dolap Kokusu

Wellnax WC Blok

Araç Kokusu

Mr.Green Bulaşık Süngeri

Mr.Green Mikrofiber Temizlik Bezi Seti

Mr.Green Perforeli Bez

Apaks Organik Kulak Çubuğu

Apaks Organik Makyaj Temizleme Pedi

Deep Fresh Antibakteriyel Islak Mendil

Deep Fresh Antibakteriyel Sıvı Sabun