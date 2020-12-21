BİM 24 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!

Türkiye’nin müşteriler tarafından en çok ziyaret edilen marketlerinden biri olan BİM marketlerde her hafta düzenli olarak aktüel ürünler kataloğu yayımlanmaya devam ediyor. Şimdiye dek kapsamında satışa sunduğu aktüel ürünler ile vatandaşların ihtiyaçlarına yanıt veren BİM marketlerin 23 Aralık haftasında da birbirinden kullanışlı ürünleri avantajlı fiyatlar ile raflarına dizmesi bekleniyor.

23 Aralık 2020 tarihinden itibaren BİM marketlerin tüm Türkiye çapındaki şubelerinde uygulanmaya başlayacak olan aktüel ürünler kataloğu sonunda belli oldu. BİM marketler 23 Aralık aktüel ürünler kataloğuna bakıldığında en çok dikkat çeken ürünlerden bazıları Dijitsu 65 inç uydu alıcılı smart LED TV, Fakir erkek bakım seti, Fakir saç düzleştirici, Tefal buharlı kazanlı ütü ve Kumtel çift taraflı büyük ısıtıcı olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıdaki kısımda 23 Aralık’tan itibaren tüm BİM şubelerinde satışa sunulacak olan aktüel ürünler yer alıyor.