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BİM 23 Ekim aktüel ürünler kataloğu belli oldu

Bim marketlerde 23 ekim cuma günü hangi ürünler indirimli olarak satılacak belli oldu. Sizlerde haberimizde bulunan bim aktüel ürünler kataloğunda bulunan indirimli ürünleri inceleyebilir.. 23 Ekim tarihinde bim market raflarında yerini alacak olan ürünleri bim aktüel ürünler kataloğundan seçebilirsiniz..

21 Ekim 2020 Çarşamba 00:07
BİM 23 Ekim aktüel ürünler kataloğu belli oldu
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Hemen hemen her ilçe ve mahallede bulunan Bim marketleri her hafta cuma günleri indirimli ürünleri müşterilerine ulaştırmaya devam ediyor. Bu hafta BİM marketlerinden hangi ürünlerin yer alacağını gösteren bim aktüel ürünler kataloğu belli oldu.

23 Ekim Bim aktüel ürünler kataloğunda Cuma günü market raflarında yer alacak tüm indirimli ürünleri bulabilir ve ürünler market raflarına gelmeden sizler Bim aktüel ürünler kataloğunda bu ürünleri detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz..

BİM marketlerde bu hafta elektrikli süpürge, çok amaçlı dolap, çocuklar için birbirinden güzel ve ilgi çekiçi oyuncaklar, eviniz için metal raf düzenleyiciler, yine çocuklarınız için kolej kıyafetleri, teklik, pijama ve daha bir çok çeşit ürünler incelemeniz için bim aktüel ürünler kataloğunda sizleri bekliyor..


BİM marketlerinde bu hafta mutfağınız için meyve sıkacağı, cam kahve cezvesi, kahve öğütücü, elektrikli ocak,set üstü ocak ve evinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir çok tabak çeşidi sizleri bekliyor.. Sizlerde daha bir çok ürünü indirimli fiyatları ile BİM aktüel ürünler kataloğunda incelebilirsiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 23 EKİM 2020

 



Son Güncelleme: 21.10.2020 00:07
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