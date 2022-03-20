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BİM 22 Mart 2022 Salı aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi! Sürpriz indirimleri kaçırmayın

BİM aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi 22 Mart 2022 Salı tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

20 Mart 2022 Pazar 21:50
BİM 22 Mart 2022 Salı aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi! Sürpriz indirimleri kaçırmayın
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Türkiye’nin en büyük toptan perakende marketi Bim marketleri belirli aralıklarla kampanyalar düzenleyerek vatandaşlara hizmet veriyor. Bim Türkiye’de her ilde şubesini olmasının yanı sıra birçok ilin önemli ilçelerinde de şubeleri bulunmaktadır.

Bim marketlerinde her ay düzenli olarak aktüel ürünler kampanyası düzenliyor. Aktüel ürünler kampanyası kapsamında duyurulan gün içerisinde vatandaşlar indirimli ürünleri uygun fiyatlara alabiliyor. Bim marketlerinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra mutfak araç gereçleri, elektronik eşyalar, kişisel bakım ürünleri de satışa sunulmaktadır.

Bim 22 Mart 2022 Salı aktüel ürünler kampanyası

Bim marketleri 22 Mart 2022 Salı günü aktüel ürünler kampanyası yapılacağın duyurdu. Bim marketlerinde 22 Mart 2022 Salı günü düzenlenecek olan aktüel ürünler kampanyasında hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyor.

22 Mart 2022 Salı Bim aktüel ürünler kataloğu

22 Mart 2022 Salı Bim aktüel ürünler kataloğunda genel olarak temizlik ve hijyen ürünleri ön plana çıkmaktadır.

22 Mart 2022 Salı Bim aktüel ürünler broşürü

Son Güncelleme: 20.03.2022 21:50
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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