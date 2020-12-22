BİM 22 Aralık 2020 Salı aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?

Alışveriş tutkunları tarafından merak edilen BİM Aktüel ürünlerinin 11 Aralık Cuma günü katalogları yayınlandı. Bu haftanın indirimleri ürünleri arasında evinizin ihtiyacı teknolojik ürünlerin yanı sıra, erkek ve kadın eşyaları yer alıyor. Dijitsu 50″ Uydu Alıcılı Smart TV 2799 TL. 3-4 günlük çalışma süresi, 2 yıl garantili Polosmart Akıllı Bileklik 49,90 TL. Bim de bu hafta geçerli olacak 18 Aralık Bim aktüel kataloğu, KUMTEL Dinamik Ankastre Set 999 TL'den ve 48 Parça Dekorlu Kare Yemek Takımı 359 TL'den satışa sunuluyor.

BİM 18 Aralık'tan itibaren aktüel ürünler kataloğu: