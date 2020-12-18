Bim 22-23 Aralık Dijitsu 65 inç Smart LED TV fiyatı ve özellikleri

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan Bim marketlerinde 22-23 Aralık tarihleri arasında indirimli ürünler satışa sunuldu. Satışa sunulan indirimli ürünlerin içerisinde Dijitsu 65 Inç Uydu Alıcılı Smart LED TV en dikkat çeken ürün oldu.

Çözünürlük: 3840×2160

DVB-C kablolu yayin yapabilme

DVB-s/s2 dahili uydu alıcısı

DVB-T ve DVB-T2 karasal yayınları alabilme

RAM: 1.5 GB

ROM: 8 GB

Android 9.0

Geniş açılı uzaktan kumanda

4 çekirdek

HDMI x 3

USB

Wi-Fi

3840×2160 çözünürlüğe, 1.5 GB ram, 4 çekirdek özelliklerine sahip olanun fiyat performans açısından değerlendirmesi merak ediliyor. Akıllı TV olan televizyonda YouTube, Netflix, Blutv, Live TV, Puhu TV online dizi film platformlarına uyumlu olduğu biliniyor. Dijitsu Smart LED TV’nin özellikleri ise şu şekilde;

Bim marketlerinde 22-23 Aralık tarihleri Dijitsu Smart LED TV 4.399 TL’den satışa çıkarılacak. Ayrıca televizyonun yanı sıra birçok üründe indirimli fiyatlardan satışa çıkarılacak.