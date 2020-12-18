Bim 22-23 Aralık Dijitsu 65 inç Smart LED TV fiyatı ve özellikleri

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan Bim marketlerinde 22-23 Aralık tarihleri arasında indirimli ürünler satışa sunuldu. Satışa sunulan indirimli ürünlerin içerisinde Dijitsu 65 Inç Uydu Alıcılı Smart LED TV en dikkat çeken ürün oldu.
- Çözünürlük: 3840×2160
- DVB-C kablolu yayin yapabilme
- DVB-s/s2 dahili uydu alıcısı
- DVB-T ve DVB-T2 karasal yayınları alabilme
- RAM: 1.5 GB
- ROM: 8 GB
- Android 9.0
- Geniş açılı uzaktan kumanda
- 4 çekirdek
- HDMI x 3
- USB
- Wi-Fi
Bim marketlerinde 22-23 Aralık tarihleri Dijitsu Smart LED TV 4.399 TL’den satışa çıkarılacak. Ayrıca televizyonun yanı sıra birçok üründe indirimli fiyatlardan satışa çıkarılacak.
Son Güncelleme: 18.12.2020 16:39