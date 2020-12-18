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Bim 22-23 Aralık Dijitsu 65 inç Smart LED TV fiyatı ve özellikleri

Bim marketleri 22-23 Aralık tarihinde Dijitsu marka akıllı televizyonu indirimli fiyata satışa sunacak. Vatandaşlar 22-23 Aralık Bim Dijitsu 65 inç fiyatı, özelliklerini araştırıyor.

18 Aralık 2020 Cuma 16:39
Bim 22-23 Aralık Dijitsu 65 inç Smart LED TV fiyatı ve özellikleri
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Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan Bim marketlerinde 22-23 Aralık tarihleri arasında indirimli ürünler satışa sunuldu. Satışa sunulan indirimli ürünlerin içerisinde Dijitsu 65 Inç Uydu Alıcılı Smart LED TV en dikkat çeken ürün oldu.

3840×2160 çözünürlüğe, 1.5 GB ram, 4 çekirdek özelliklerine sahip olan televizyonun fiyat performans açısından değerlendirmesi merak ediliyor. Akıllı TV olan televizyonda YouTube, Netflix, Blutv, Live TV, Puhu TV online dizi film platformlarına uyumlu olduğu biliniyor. Dijitsu Smart LED TV’nin özellikleri ise şu şekilde;

  • Çözünürlük: 3840×2160
  • DVB-C kablolu yayin yapabilme
  • DVB-s/s2 dahili uydu alıcısı
  • DVB-T ve DVB-T2 karasal yayınları alabilme
  • RAM: 1.5 GB
  • ROM: 8 GB
  • Android 9.0
  • Geniş açılı uzaktan kumanda
  • 4 çekirdek
  • HDMI x 3
  • USB
  • Wi-Fi

Bim marketlerinde 22-23 Aralık tarihleri Dijitsu Smart LED TV 4.399 TL’den satışa çıkarılacak. Ayrıca televizyonun yanı sıra birçok üründe indirimli fiyatlardan satışa çıkarılacak.



Son Güncelleme: 18.12.2020 16:39
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Anahtar Kelimeler:
DijitsuBİMTelevizyon
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