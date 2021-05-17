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Bim 21 Mayıs – 28 Mayıs 2021 Cuma aktüel indirimli satılacak ürünler kampanyası

Türkiye’de milyonlarca insanın hesaplı ve kaliteli alışveriş için tercih ettiği mağazalar arasında yer alan BİM 21 Mayıs – 28 Mayıs 2021 arasında satılacak aktüel indirimli satılacak ürünler kampanyası düzenliyor. İşte detaylar…

17 Mayıs 2021 Pazartesi 13:51
Bim 21 Mayıs – 28 Mayıs 2021 Cuma aktüel indirimli satılacak ürünler kampanyası
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Uzun adı Birleşik Mağazalar A.Ş. olan BİM 1995 yılında 21 mağazası ile piyasaya giriş yaptı. O yıldan bu yana Türkiye’de milyonlarca insanın tercih ettiği Bim, marketlerinde Cuma aktüel ürünler kampanyası nedeniyle 21 Mayıs 2021 Cuma gününde birbirinden kaliteli ürünleri satışa sunacak. Satılacak ürünler arasında 26 jant bisiklet, polo yaka tişört, ev içi paspas, askılı vakumlu hurç, ayakkabı dolabı, spor ayakkabı, sandalet, koltuk örtüsü, klavyeli tablet, uydu alıcı televizyon, erkek bakım seti, elektrikli scooter, kablosuz kulaklık, kablosuz şarj ünitesi, kahvaltılık porselen seti, hikaye kitapları, makyaj çantası seti, akıllı tartı, çantalı masa sandalye seti gibi ürünler bulunuyor. İndirim kapsamında satılacak ürünler şu şekilde:

Birbirinden kaliteli ürünlerin satılacağı bu kampanya insanların yüzünü güldüreceğe benziyor.


Son Güncelleme: 17.05.2021 13:51
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Anahtar Kelimeler:
BİMKampanya
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