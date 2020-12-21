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BİM 21 Aralık 2020 Pazartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi

21 Aralık 2020 tarihli BİM aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Aralık 21 Pazartesi günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

21 Aralık 2020 Pazartesi 00:02
BİM 21 Aralık 2020 Pazartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
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Alışveriş tutkunları tarafından merak edilen BİM Aktüel ürünlerinin 11 Aralık Cuma günü katalogları yayınlandı. Bu haftanın indirimleri ürünleri arasında evinizin ihtiyacı teknolojik ürünlerin yanı sıra, erkek ve kadın eşyaları yer alıyor. Dijitsu 50″ Uydu Alıcılı Smart TV 2799 TL. 3-4 günlük çalışma süresi, 2 yıl garantili Polosmart Akıllı Bileklik 49,90 TL. Bim de bu hafta geçerli olacak 18 Aralık Bim aktüel kataloğu, KUMTEL Dinamik Ankastre Set 999 TL'den ve 48 Parça Dekorlu Kare Yemek Takımı 359 TL'den satışa sunuluyor.

BİM 18 Aralık'tan itibaren aktüel ürünler kataloğu:



Son Güncelleme: 21.12.2020 00:02
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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