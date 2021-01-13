Bim 20 Ocak – 27 Ocak 2021 aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü
Yaptığı indirimler ile pek çok vatandaşı mutlu eden ve en fazla araştırılan marketler arasında ilk sıralarda yer alan BİM marketlerinin 20 Ocak - 27 Ocak 2021 tarihleri arasında ki indirimli ürünleri merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, BİM 20 Ocak - 27 Ocak 2021aktrüel indirimli ürünler kataloğunu araştırıyor.
13 Ocak 2021 Çarşamba 16:05
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BİM marketlerin haftalık aktüel ürünler kataloğu yayınlanmaya devam ederken pek çok kişi 20 Ocak – 27 Ocak2021 tarihlerinde ki indirimli ürünler araştırılmaya başladı.
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