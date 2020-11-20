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BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu belli oldu!

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen marketlerinden olan BİM marketlerde 20 Kasım aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Katalogda yine birçok kullanışlı ürünün uygun fiyatlar üzerinden satışa sunulduğu görüldü...

20 Kasım 2020 Cuma 22:18
BİM 20 Kasım 2020 aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
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Türkiye’nin binlerce farklı noktasındaki şubeleri ile milyonlarca insana uygun fiyatlar altında ürünler sunan BİM Marketler her hafta olduğu gibi bu hafta da aktüel ürünlerini tanıttı. Kapsamında satışa sunduğu birçok farklı aktüel ürünü uygun fiyatlarla müşterilerine ulaştıran BİM’de bu hafta da birbirinden kullanışlı ürünler yer alıyor. Ürünlere bakıldığında en çok filtre kahve makinesi, cam davlumbaz, çay makinesi ve blender seti dikkat çekiyor. İşte 20 Kasım tarihli BİM Marketler aktüel ürünler kataloğunun tümü…




Son Güncelleme: 20.11.2020 22:18
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BİMAktüelKatalog
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