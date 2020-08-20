İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Kamu'da görevli hamile personel idari izinli sayılacak
Son Dakika
Kamu'da görevli hamile personel idari...
Küre Dağları Milli Parkında küpeli su yılanı
Son Dakika
Küre Dağları Milli Parkında küpeli...
Trafik magandası soruşturmasında uzlaşma gelişmesi
Son Dakika
Trafik magandası soruşturmasında uzlaşma gelişmesi
Tuba Büyüküstün isyan etti! 'Delirdiniz herhalde'
Son Dakika
Tuba Büyüküstün isyan etti! 'Delirdiniz...

BİM 20 Ağustos 2020 Perşembe aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi

Okurlarımızın merakla takip ettikleri BİM aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 20.08.2020 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

20 Ağustos 2020 Perşembe 00:01
BİM 20 Ağustos 2020 Perşembe aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Takip Et:

Türkiye’nin uygun fiyatlı marketler grubundan en çok tercih edilen marketi BİM yeni kataloğunu yayınladı. 20 Ağustos 2020 Perşembe tarihini kapsayan katalog alıcılara sunuldu. Katalogların erken yayınlaması sayesinde satışa sunulacak kampanyalı ürünler önceden müşterilere haber veriliyor. Bu sayede ihtiyacı olan alıcılar kampanyadan faydalanmış oluyor. Kampanya ürünleri en uygun fiyatlarla alıcılarla buluşuyor. Kampanyalı fiyatlar her zaman satılan daimî ürünlerin yanı sıra elektronik ev eşyaları, mutfak gereçleri, mobilya oyuncak gibi eşyalarda geçerli oluyor. Oldukça yaygın bir alışveriş noktası haline gelen BİM günümüzde en çok şubesi olan marketlerin başında geliyor. Yaptığı kampanyalarla büyük bir beğeni ve alıcı kitlesi oluşturarak müşterisi daima memnun etmeyi hedefliyor. Her yaş gruba yönelik kampanyalı ürünler çıkararak böylece her kesime hitap ediyor. İşte BİM’ in 20 Ağustos 2020 Perşembe tarihli birbirinden uygun fiyatlı yeni ürün kataloğu…

 

 


 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 20.08.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji 21 il için şiddetli yağış uyarısında bulundu! Sel baskınları olabilir
Meteoroloji 21 il için şiddetli yağış uyarısında bulundu! Sel baskınları olabilir
Küre Dağları Milli Parkında küpeli su yılanı
Küre Dağları Milli Parkında küpeli su yılanı
Devlet Tiyatroları bilet satışları başladı! Perdeler 1 Eylül'de açılıyor
Devlet Tiyatroları bilet satışları başladı! Perdeler 1 Eylül'de açılıyor
50 yıl sonra ortaya çıktı! En son 1970 yılında göründü
50 yıl sonra ortaya çıktı! En son 1970 yılında göründü
İstanbul boğazından erkek cesedi çıktı
İstanbul boğazından erkek cesedi çıktı
Sözleşmeli Er Ve Erbaşlar mesai sonu eve gidebilecekler
Sözleşmeli Er Ve Erbaşlar mesai sonu eve gidebilecekler

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 20 Ağustos 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 20 Ağustos 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 20 Ağustos 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Şok marketler okul malzemeleri 20 Ağustos 2020 Perşembe büyük indirim!
BİM 20 Ağustos 2020 Perşembe aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Şarjı en çok giden akıllı telefonlar (2020)
Dondurulmuş Instagram hesabı geri nasıl açılır? 2020 Dondurulmuş Instagram hesabı yeniden açma işlemleri
Kamu ve özel bankaların konut kredisi hesaplama, faiz oranları
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredi kampanyası ile borçlarınızı yapılandırın
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir, gerçek adı nedir? Sevcan Yaşar yer aldığı yapımlar
Doğum izni kaç gündür? 2020 Anne ve Baba doğum izni şartları neler?
Beyaz Tv İz Bırakanlar konusu ve dizisi oyuncuları
Zuhal Topal ile sofrada programı resmi instagram hesabı nedir?
Beyaz Show hangi kanalda yayınlanacak? Beyaz Show ne zaman başlayacak?
2020 Tarım ve hayvancılık desteklemeleri için başvuru tarihleri ve şartlar
Korona virüs nedeni ile iptal edilen TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?
3003 nitelik kodu nedir, ne anlama gelmektedir?
Vişne reçeli nasıl ve hangi malzemelerle yapılır? Vişne reçeli için gereken malzemeler nelerdir?
Engelli vatandaşların TOKİ kontenjan hakları ne kadardır?
Sayıştay Denetçi Yardımcılığı eleme yazılı sınav konuları nelerdir?
Gürsoy Eğitim Vakfı burs başvurusu şartları ve 2020 yılı burs miktarı
e-Devlet'ten alınan mezun belgesi diploma yerine geçer mi? e-Devlet ile diploma sorgulama yapılır mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.