BİM, 2 Temmuz 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğunu açıkladı

Türkiye’nin en sevilen mağazalarından olan BİM, her hafta tüketicileri memnun edecek ürünlerin bulunduğu aktüel ürünler katalog serisine bir yenisini ekledi. Başarılı süpermarket zinciri 2 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. İşte birbirinden avantajlı ürünlerin fiyatları:
-Tefal Buharlı Ütü: 379 TL
-Corby Drones Drone CX014: 279 TL
-Fakir Şarjlı El Süpürgesi: 249 TL
-Polosmart Akıllı Saat: 99,90 TL
-Rookie Işıklı Scooter: 134 TL
-Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası: 149 TL
-Plastik Tabure: 9,90 TL
-2’Li Banyo Seti: 39,90 TL
-Jakarlı Şalyaka Bonoz Kadın – Erkek: 69,90 TL
-Jakarlı Banyo Havlusu: 24,90 TL
-Jakarlı Yüz Havlusu: 12,50 TL
-Güpürşü Baskılı Masa Örtüsü: 34,50 TL
-Kiwi Dönen Başlıklı Diş Fırçası: 59,90 TL
-Yüksek Taban Spor Ayakkabı: 49,90 TL
-Lüks Kapitone Yastık: 29,90 TL
-Trend Sandalet: 29,90 TL
-Bantlı Kadın Terlik: 19,90 TL
-2’Li Yastık Alezi: 12,90 TL
-Gecelik Takımı: 18,50 TL
-Saplı Faraşlı Fırça: 13,90 TL
-Karma Mandal Ve Sepeti: 16,90 TL
-Beyaz Cam Ankastre Set ( Cam Davlumbaz, Cam Ocak, Ankastre Fırın): 1,799 TL
-Relax Çelik Termos: 79,90 TL
-Schwartz Kahve, Süt Ve Ayran Köpürtücü: 29,90 TL
-Fakir El Blender: 129 TL
-Keysmart Çelik Çay Makinesi: 299 TL
-Tefal Manuel Rondo: 99,90 TL
-4’ Lü Renkli Kahve Bardağı: 29,90 TL
-Şık Servis Tabağı: 12,90 TL
-Kare Desenli Saklama Kabı: 10,50 TL
-1 L Cam Su Şişesi: 7,90 TL
-Ahşap Görünümlü Plastik Servis Gereçleri: 9,90 TL
-Rooc Çok Amaçlı Büyük Bıçak: 16,50 TL
-Rooc Çok Amaçlı Küçük Bıçak: 7,50 TL
-Ayarlı Süzgeç: 12,50 TL
-Yağ Süzgeci: 4,50 TL
-Konuşan Çisem Bebek: 49,90 TL
-Pıcolo Mondi Cırtcırtlı Dart: 39,90 TL
-4’ Lü Oyuncak Metal Çek Bırak İş Makineleri Seti: 49,90 TL
-Pratik Bardaklar Ve Hedef 5 Oyunu: 39,90 TL
-Köpük Çıkarıcı Asa: 4,95 TL
-Yapay Büyük Çiçek Çeşitleri: 24,90 TL
-Yapay Küçük Çiçek Çeşitleri: 6,90 TL
-Bahçe Seti 3’ Lü: 26,90 TL
-Dekoratif Duvar Rafı: 7,50 TL
- Hisar Optima Çelik Tencere Seti: 299 TL
- Hisar Optima Granit Tencere Seti: 329 TL
- Hisar Optima Çelik Çaydanlık: 149 TL
- Hisar Optima 30 Parça Çatal Bıçak Takımı: 279 TL
- Hisar Optima 6’ Lı Çay Kaşığı: 22,90 TL
- Kütahya Porselen 51 Parça Rölyefli Ve Fileli Porselen Yemek Takımı: 449 TL
- Rakle 6’ Lı Altın Yaldızlı Ayaklı Su Bardağı: 59,95 TL
- Rakle 6’ Lı Altın Yaldızlı Meşrubat Bardağı: 39,90 TL
- Rakle 6’ Lı Altın Yaldızlı Su Bardağı: 39,90 TL
- Rakle 6’ Lı Altın Yaldızlı Kahve Yanı Su Bardağı: 29,90 TL
- Rakle Altın Yaldızlı Çay Seti 12 Parça: 59,90 TL
- Glass İn Love 6’ Lı Borosilikat Küçük Kahve Fincanı: 99,90 TL
- Benantei Kesme Tahtası 59,90 TL
- Benantei Kumaşlı Metal Ekmek Sepeti: 29,90 TL
- Benantei Aynalı Sekizgen Tepsi: 49,90 TL
- Gold Renkli Karma Ürünler Yedekli Tuvalet Kağıtlık Ve Fırçalık: 79,90 TL
- Benantei Glass İn Love Yedekli Tuvalet Kağıtlık Ve Çöp Kovası: 89,90 TL