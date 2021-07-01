BİM, 2 Temmuz 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğunu açıkladı

Türkiye’nin en sevilen mağazalarından olan BİM, her hafta tüketicileri memnun edecek ürünlerin bulunduğu aktüel ürünler katalog serisine bir yenisini ekledi. Başarılı süpermarket zinciri 2 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. İşte birbirinden avantajlı ürünlerin fiyatları:

-Tefal Buharlı Ütü: 379 TL

-Corby Drones Drone CX014: 279 TL

-Fakir Şarjlı El Süpürgesi: 249 TL

-Polosmart Akıllı Saat: 99,90 TL

-Rookie Işıklı Scooter: 134 TL

-Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası: 149 TL

-Plastik Tabure: 9,90 TL

-2’Li Banyo Seti: 39,90 TL

-Jakarlı Şalyaka Bonoz Kadın – Erkek: 69,90 TL

-Jakarlı Banyo Havlusu: 24,90 TL

-Jakarlı Yüz Havlusu: 12,50 TL

-Güpürşü Baskılı Masa Örtüsü: 34,50 TL

-Kiwi Dönen Başlıklı Diş Fırçası: 59,90 TL

-Yüksek Taban Spor Ayakkabı: 49,90 TL

-Lüks Kapitone Yastık: 29,90 TL

-Trend Sandalet: 29,90 TL

-Bantlı Kadın Terlik: 19,90 TL

-2’Li Yastık Alezi: 12,90 TL

-Gecelik Takımı: 18,50 TL

-Saplı Faraşlı Fırça: 13,90 TL

-Karma Mandal Ve Sepeti: 16,90 TL

-Beyaz Cam Ankastre Set ( Cam Davlumbaz, Cam Ocak, Ankastre Fırın): 1,799 TL

-Relax Çelik Termos: 79,90 TL

-Schwartz Kahve, Süt Ve Ayran Köpürtücü: 29,90 TL

-Fakir El Blender: 129 TL

-Keysmart Çelik Çay Makinesi: 299 TL

-Tefal Manuel Rondo: 99,90 TL

-4’ Lü Renkli Kahve Bardağı: 29,90 TL

-Şık Servis Tabağı: 12,90 TL

-Kare Desenli Saklama Kabı: 10,50 TL

-1 L Cam Su Şişesi: 7,90 TL

-Çay Kahve Saklama Seti: 29,90 TL

-Ahşap Görünümlü Plastik Servis Gereçleri: 9,90 TL

-Rooc Çok Amaçlı Büyük Bıçak: 16,50 TL

-Rooc Çok Amaçlı Küçük Bıçak: 7,50 TL

-Ayarlı Süzgeç: 12,50 TL

-Yağ Süzgeci: 4,50 TL

-Konuşan Çisem Bebek: 49,90 TL

-Pıcolo Mondi Cırtcırtlı Dart: 39,90 TL

-4’ Lü Oyuncak Metal Çek Bırak İş Makineleri Seti: 49,90 TL

-Pratik Bardaklar Ve Hedef 5 Oyunu: 39,90 TL

-Köpük Çıkarıcı Asa: 4,95 TL

-Yapay Büyük Çiçek Çeşitleri: 24,90 TL

-Yapay Küçük Çiçek Çeşitleri: 6,90 TL

-Bahçe Seti 3’ Lü: 26,90 TL

-Dekoratif Duvar Rafı: 7,50 TL

- Hisar Optima Çelik Tencere Seti: 299 TL

- Hisar Optima Granit Tencere Seti: 329 TL

- Hisar Optima Çelik Çaydanlık: 149 TL

- Hisar Optima 30 Parça Çatal Bıçak Takımı: 279 TL

- Hisar Optima 6’ Lı Çay Kaşığı: 22,90 TL

- Kütahya Porselen 51 Parça Rölyefli Ve Fileli Porselen Yemek Takımı: 449 TL

- Rakle 6’ Lı Altın Yaldızlı Ayaklı Su Bardağı: 59,95 TL

- Rakle 6’ Lı Altın Yaldızlı Meşrubat Bardağı: 39,90 TL

- Rakle 6’ Lı Altın Yaldızlı Su Bardağı: 39,90 TL

- Rakle 6’ Lı Altın Yaldızlı Kahve Yanı Su Bardağı: 29,90 TL

- Rakle Altın Yaldızlı Çay Seti 12 Parça: 59,90 TL

- Glass İn Love 6’ Lı Borosilikat Küçük Kahve Fincanı: 99,90 TL

- Benantei Kesme Tahtası 59,90 TL

- Benantei Kumaşlı Metal Ekmek Sepeti: 29,90 TL

- Benantei Aynalı Sekizgen Tepsi: 49,90 TL

- Gold Renkli Karma Ürünler Yedekli Tuvalet Kağıtlık Ve Fırçalık: 79,90 TL

- Benantei Glass İn Love Yedekli Tuvalet Kağıtlık Ve Çöp Kovası: 89,90 TL