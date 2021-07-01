İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı Enver, hayranları tarafından ifşa edildi!
Son Dakika
Gözlerden uzak aşk yaşayan Aslı...
28 Haziran vaka sayıları belli oldu
Son Dakika
28 Haziran vaka sayıları belli...
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....

BİM, 2 Temmuz 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğunu açıkladı

BİM, her hafta yayınladığı kampanyalı ürünlerin bulunduğu aktüel ürün kataloğuna bir yenisini ekledi. BİM, 2 Temmuz 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. İşte detaylar…

01 Temmuz 2021 Perşembe 23:21
BİM, 2 Temmuz 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğunu açıkladı
Takip Et:

Türkiye’nin en sevilen mağazalarından olan BİM, her hafta tüketicileri memnun edecek ürünlerin bulunduğu aktüel ürünler katalog serisine bir yenisini ekledi. Başarılı süpermarket zinciri 2 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. İşte birbirinden avantajlı ürünlerin fiyatları:

-Tefal Buharlı Ütü: 379 TL

-Corby Drones Drone CX014: 279 TL

-Fakir Şarjlı El Süpürgesi: 249 TL

-Polosmart Akıllı Saat: 99,90 TL

-Rookie Işıklı Scooter: 134 TL

-Katlanabilir Alüminyum Kamp Masası: 149 TL

-Plastik Tabure: 9,90 TL

-2’Li Banyo Seti: 39,90 TL

-Jakarlı Şalyaka Bonoz Kadın – Erkek: 69,90 TL

-Jakarlı Banyo Havlusu: 24,90 TL

-Jakarlı Yüz Havlusu: 12,50 TL

-Güpürşü Baskılı Masa Örtüsü: 34,50 TL

-Kiwi Dönen Başlıklı Diş Fırçası: 59,90 TL

-Yüksek Taban Spor Ayakkabı: 49,90 TL

-Lüks Kapitone Yastık: 29,90 TL

-Trend Sandalet: 29,90 TL

-Bantlı Kadın Terlik: 19,90 TL

-2’Li Yastık Alezi: 12,90 TL

-Gecelik Takımı: 18,50 TL

-Saplı Faraşlı Fırça: 13,90 TL

-Karma Mandal Ve Sepeti: 16,90 TL

-Beyaz Cam Ankastre Set ( Cam Davlumbaz, Cam Ocak, Ankastre Fırın): 1,799 TL

-Relax Çelik Termos: 79,90 TL

-Schwartz Kahve, Süt Ve Ayran Köpürtücü: 29,90 TL

-Fakir El Blender: 129 TL

-Keysmart Çelik Çay Makinesi: 299 TL

-Tefal Manuel Rondo: 99,90 TL

-4’ Lü Renkli Kahve Bardağı: 29,90 TL

-Şık Servis Tabağı: 12,90 TL

-Kare Desenli Saklama Kabı: 10,50 TL

-1 L Cam Su Şişesi: 7,90 TL

-Çay Kahve Saklama Seti: 29,90 TL

-Ahşap Görünümlü Plastik Servis Gereçleri: 9,90 TL

-Rooc Çok Amaçlı Büyük Bıçak: 16,50 TL

-Rooc Çok Amaçlı Küçük Bıçak: 7,50 TL

-Ayarlı Süzgeç: 12,50 TL

-Yağ Süzgeci: 4,50 TL

-Konuşan Çisem Bebek: 49,90 TL

-Pıcolo Mondi Cırtcırtlı Dart: 39,90 TL

-4’ Lü Oyuncak Metal Çek Bırak İş Makineleri Seti: 49,90 TL

-Pratik Bardaklar Ve Hedef 5 Oyunu: 39,90 TL

-Köpük Çıkarıcı Asa: 4,95 TL

-Yapay Büyük Çiçek Çeşitleri: 24,90 TL

-Yapay Küçük Çiçek Çeşitleri: 6,90 TL

-Bahçe Seti 3’ Lü: 26,90 TL

-Dekoratif Duvar Rafı: 7,50 TL

- Hisar Optima Çelik Tencere Seti: 299 TL

- Hisar Optima Granit Tencere Seti: 329 TL

- Hisar Optima Çelik Çaydanlık: 149 TL

- Hisar Optima 30 Parça Çatal Bıçak Takımı: 279 TL

- Hisar Optima 6’ Lı Çay Kaşığı: 22,90 TL

- Kütahya Porselen 51 Parça Rölyefli Ve Fileli Porselen Yemek Takımı: 449 TL

- Rakle 6’ Lı Altın Yaldızlı Ayaklı Su Bardağı: 59,95 TL

- Rakle 6’ Lı Altın Yaldızlı Meşrubat Bardağı: 39,90 TL

- Rakle 6’ Lı Altın Yaldızlı Su Bardağı: 39,90 TL

- Rakle 6’ Lı Altın Yaldızlı Kahve Yanı Su Bardağı: 29,90 TL

- Rakle Altın Yaldızlı Çay Seti 12 Parça: 59,90 TL

- Glass İn Love 6’ Lı Borosilikat Küçük Kahve Fincanı: 99,90 TL

- Benantei Kesme Tahtası 59,90 TL

- Benantei Kumaşlı Metal Ekmek Sepeti: 29,90 TL

- Benantei Aynalı Sekizgen Tepsi: 49,90 TL

- Gold Renkli Karma Ürünler Yedekli Tuvalet Kağıtlık Ve Fırçalık: 79,90 TL

- Benantei Glass İn Love Yedekli Tuvalet Kağıtlık Ve Çöp Kovası: 89,90 TL

 

 


Son Güncelleme: 01.07.2021 23:21
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BİM2 Temmuz 2021 Aktüel ürün Kataloğu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte içki nasıl belli olur? Gerçek içki ile sahte içki ayırmanın yolu nedir? Şişede sahte içkiyi anlama
Sahte içki nasıl belli olur? Gerçek içki ile sahte içki ayırmanın yolu nedir? Şişede sahte içkiyi anlama
1 Temmuz sonrası neler yasak neler serbest? 1 Temmuz Genelgesi kararları
1 Temmuz sonrası neler yasak neler serbest? 1 Temmuz Genelgesi kararları
Rüyada boğulmak anlamı ve yorumu
Rüyada boğulmak anlamı ve yorumu
Rüyada böcek öldürme görmek ne demektir? Rüyada böcek öldürme görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada böcek öldürme görmek ne demektir? Rüyada böcek öldürme görmenin tabiri ve anlamı
Rüyada bulgur görmek anlamı ve yorumu
Rüyada bulgur görmek anlamı ve yorumu
Rüyada adet kanaması görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Rüyada adet kanaması görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?

Popüler Haberler

BİM, 2 Temmuz 2021 tarihli aktüel ürünler kataloğunu açıkladı
Bugün kimin maçı var? 1 Temmuz 2021 Perşembe TV'de spor ekranı
Zatürre aşısını devlet karşılıyor mu? 2021
Şirin Payzın nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
2021 SGK hasta rapor parası alma şartları nelerdir? Kimler rapor parası alma hakkına sahiptir? Temmuz 2021
Rüyada boğulmak anlamı ve yorumu
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Rüyada adet kanaması görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Sihirli Annem dizisindeki Çilek karakteri kimdir? Belinay Süvari nereli, yaşı kaç?
Rüyada böcek öldürme görmek ne demektir? Rüyada böcek öldürme görmenin tabiri ve anlamı
Whatsapp profil resmi bellek yetersiz sorunu nasıl çözülür?
Bim'de satılan Bilicra çocuk saati hakkında bilgi ve inceleme
29 Haziran 2021 Salı Star TV yayın akışında neler var?
İnfaz koruma memuru ve gardiyan olma koşulları 2021
Beni Bırakma Gönül kimdir? Edanur Gülbudak rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Erken emeklilikte emekli maaşları ne kadar olur? Hangi emekli ne kadar maaş alır?
Hasta kabul sekreterliği sertifikası ne işe yarar? Hasta kabul sekreterliği yaş sınırı
Ferrari Purosangue modeli ne zaman satışa sunulacak, fiyatı belli oldu mu?
Cep telefonu imei sorgulaması nasıl yapılır, imei numarası nerede yazar?
TRT 1 canlı yayın akışı 1 Temmuz 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2020 GSB ve KYK Öğrenim Kredisi/Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.