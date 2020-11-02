BİM 2 Kasım 2020 Pazartesi aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Okurlarımızın merakını uyandıran BİM aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde? haberimiz gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla 2 Kasım 2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de sıcak gelişmeleri hızlıca öğrenebilirsiniz.
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