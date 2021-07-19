BİM 19 Temmuz 2021 Pazartesi ürünleri

BİM Marketlerde bu hafta Pazartesi günü yine birbirinden uygun fiyatlı ürünler satışa sunuluyor. Normalde 20 Temmuz 2021 Salı gününde satışa sunulacak BİM Market aktüel ürünleri, Salı günü Kurban Bayramı’nın ilk gününe denk geldiği için 19 Temmuz Pazartesi günü satışa sunulacak.

BİM 19 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu;

BİM 19 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğunda bulunan ürünler şunlardır;

Efsane markalı Baldo Pirinç 5 Kilogram: 56,90 TL’den satılacak

Efsane markalı Buğday Unu 10 Kilogram: 29,90 TL’den satılacak

Marmara Birlik Yağlı Salamura Zeytin 750 Gram: 29,90 TL’den satılacak

Trakyabirlik Birma 6’ Lı Paket Margarin: 18,90 TL’den satılacak

Tat Ketçap ve Mayısonez: 15,90 TL’den satılacak

Derya Acılı Ton Balığı 2 X 150 Gram: 18,90 TL’den satılacak

Kelly’ S Fitness Club İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350 Gram: 8,90 TL’den satılacak

Destan Baharat Çeşitleri (Pul Biber, Karabiber, Acı Toz Biber, Tatlı Toz Biber, Hindistan Cevizi, Çubuk Tarçın, Susam): 8,90 TL’den satılacak

Oetker 3’ lü Krem Şanti: 9,90 TL’den satılacak

Aslı Dondurulmuş Simit 4 X 100 Gram: 6,90 TL’den satılacak

Patiswiss Karamelize Bisküvi Kreması: 14,90 TL’den satılacak

Ülker Fırından Kakaolu Muffin Kek: 7,25 TL’den satılacak

Eti Puf Pufi Çikolatalı Dolgulu Marshmallowlu Bisküvi (Çilek ve Muz aromalı): 6,75 TL’den satılacak

Eti Cin Portakal Soslu Bisküvi 3’ lü Paket: 6,75 TL’den satılacak

Doritos Risk 5.0 Baharatlı Ve Vasabi Aromalı Mısır Cipsi: 5,50 TL’den satılacak

Çerezza Biftek Ve Soğan Aromalı Cips: 4,50 TL’den satılacak

Tadım Fıstıxx Çıtır Kaplamalı Yer Fıstığı: 9,90 TL’den satılacak

Eti Çilek Aromalı Sandviç Bisküvi: 4,50 TL’den satılacak

Çaykur Siyah Çay Altınbaş 500 Gram: 23,90 TL’den satılacak

Pepsi Gazlı İçecek Kola 2 X 1 Litre: 7,50 TL’den satılacak

Pepsi 6’ Lı Gazlı İçecek Kola: 11,90 TL’den satılacak

Yedigün ve Frko İkili Paket 2 X 1 Litre: 7,50 TL’den satılacak

Lipton Şeftali ve Limon Aromalı Buzlu Çay 2 X 1 Litre: 8,90 TL’den satılacak

Meysu marka Karışık Meyve Nektarı 1 Litre: 5,75 TL’den satılacak

Yaz Paketi iki tane Cips ve Pepsi Max 1 Litre: 13,90 TL’den satılacak

Bayramdan dolayı Pazartesi gününde satılacak olan BİM Market aktüel ürünlerinde mutfaklarda ihtiyaç duyulan ürün ağırlıklı olarak karşımıza çıkıyor. Bayram hazırlığında herkesin en çok ihtiyaç duyduğu malzemeleri bir araya getiren BİM, 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü aktüel ürünleriyle birçok kişinin ihtiyaçlarını karşılayacak.