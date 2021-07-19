BİM 19 Temmuz 2021 Pazartesi ürünleri

BİM Marketlerde bu hafta Pazartesi günü yine birbirinden uygun fiyatlı ürünler satışa sunuluyor. Normalde 20 Temmuz 2021 Salı gününde satışa sunulacak BİM Market aktüel ürünleri, Salı günü Kurban Bayramı’nın ilk gününe denk geldiği için 19 Temmuz Pazartesi günü satışa sunulacak.
BİM 19 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğu;
BİM 19 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğunda bulunan ürünler şunlardır;
- Efsane markalı Baldo Pirinç 5 Kilogram: 56,90 TL’den satılacak
- Efsane markalı Buğday Unu 10 Kilogram: 29,90 TL’den satılacak
- Marmara Birlik Yağlı Salamura Zeytin 750 Gram: 29,90 TL’den satılacak
- Trakyabirlik Birma 6’ Lı Paket Margarin: 18,90 TL’den satılacak
- Tat Ketçap ve Mayısonez: 15,90 TL’den satılacak
- Derya Acılı Ton Balığı 2 X 150 Gram: 18,90 TL’den satılacak
- Kelly’ S Fitness Club İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 350 Gram: 8,90 TL’den satılacak
- Destan Baharat Çeşitleri (Pul Biber, Karabiber, Acı Toz Biber, Tatlı Toz Biber, Hindistan Cevizi, Çubuk Tarçın, Susam): 8,90 TL’den satılacak
- Oetker 3’ lü Krem Şanti: 9,90 TL’den satılacak
- Aslı Dondurulmuş Simit 4 X 100 Gram: 6,90 TL’den satılacak
- Patiswiss Karamelize Bisküvi Kreması: 14,90 TL’den satılacak
- Ülker Fırından Kakaolu Muffin Kek: 7,25 TL’den satılacak
- Eti Puf Pufi Çikolatalı Dolgulu Marshmallowlu Bisküvi (Çilek ve Muz aromalı): 6,75 TL’den satılacak
- Eti Cin Portakal Soslu Bisküvi 3’ lü Paket: 6,75 TL’den satılacak
- Doritos Risk 5.0 Baharatlı Ve Vasabi Aromalı Mısır Cipsi: 5,50 TL’den satılacak
- Çerezza Biftek Ve Soğan Aromalı Cips: 4,50 TL’den satılacak
- Tadım Fıstıxx Çıtır Kaplamalı Yer Fıstığı: 9,90 TL’den satılacak
- Eti Çilek Aromalı Sandviç Bisküvi: 4,50 TL’den satılacak
- Çaykur Siyah Çay Altınbaş 500 Gram: 23,90 TL’den satılacak
- Pepsi Gazlı İçecek Kola 2 X 1 Litre: 7,50 TL’den satılacak
- Pepsi 6’ Lı Gazlı İçecek Kola: 11,90 TL’den satılacak
- Yedigün ve Frko İkili Paket 2 X 1 Litre: 7,50 TL’den satılacak
- Lipton Şeftali ve Limon Aromalı Buzlu Çay 2 X 1 Litre: 8,90 TL’den satılacak
- Meysu marka Karışık Meyve Nektarı 1 Litre: 5,75 TL’den satılacak
- Yaz Paketi iki tane Cips ve Pepsi Max 1 Litre: 13,90 TL’den satılacak
Son Güncelleme: 19.07.2021 02:54