Bim 19 Mart 2021 Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü ( Ankastre Set, Mini Fırın, Termos, Blender Seti, Boya malzemeleri )

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan Bim marketlerinden her ay belli tarihlerde indirimli ürünler satışa sunuluyor. 19 Mart Cuma günüde Bim marketlerinden çok sayıda ürün indirimli fiyatlardan reyonlardaki yerini alacak.

Vatandaşlar Bim marketlerinin 19 Mart indirimli ürünlerini merak ediyor. İndirimli fiyatlardan satışa sunulacak ürünler arasında temel gıda malzemelerinden temizlik ürünlerin, elektronik eşyalardan kişisel bakım ürünlerine çok sayıda ürün yer alıyor. 19 Mart Cuma günü başlayacak olan aktüel ürünler kampanyası indirimleri 22 Mart tarihine dek sürecek. Bim marketleri 19 Mart aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. İşte Bim’in 19 Mart aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin listesi;

Kumtel Dinamik Ankastre Set 1.099 TL

Kumtel Mini Fırın 199 TL

Stanley Termos 0,47 Litre 259 TL

Fakir Redeli Blender Seti 279 TL

Berlin Düdüklü Tencere Seti 149 TL

Heifer Işıklı Kettle 99,90 TL

Chef's Wok Tava 49,90 TL

LAV Büyük Kase 11,90 TL

LAV Küçük Kase 1,95 TL

LAV Ayaklı Tatlı Kasesi 6'lı 27,90 TL

LAV Uzun Meşrubat Bardağı 3'lü 7,95 TL

Paşabahçe Ayaklı Çay Bardağı 4'lü 17,90 TL

Paşabahçe Habitat Ekmek Sepeti 8,50 TL

Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 8,50 TL

Sürgülü Çekmece Kaşıklığı 14,90 TL

Yuvarlak Tepsi 9,95 TL

Çocuk Masası 49,90 TL

Çocuk Sandalyesi 24,90 TL

Ponponlu Peluş Çanta 23,90 TL

60 Parça Puzzle 9,95 TL

4 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 189 TL

AQVA Eviye Bataryası 89,90 TL

Banyo Bataryası 99,90 TL

Lavabo Bataryası 89,90 TL

Masfallı Duş Seti 14,50 TL

Banyo Seti 3'lü 29,90 TL

Heifer Dik Durabilen Süpürge 199 TL

Kadın - Erkek Bonoz 49,90 TL

Banyo Havlusu 17,90 TL

Yüz Havlusu 2'li 17,90 TL

Ayaklı Tuvalet Kağıtlığı 29,90 TL

Banyo Organizeri 17,90 TL

Kapaklı Büyük Kutu 19,90 TL

Kapaklı Küçük Kutu 9,95 TL

Çamaşır Selesi 19,90 TL

Düzenleyici Sepet 3'lü 19,90 TL

Kadın - Erkek Kapüşonlu Yağmurluk 26,90 TL

Erkek Anorak Yelek 69,90 TL

Erkek Trekking Ayakkabı 39,90 TL

Desenli Silikon Tabancası 27,90 TL

Şemsiye 39,90 TL

Çocuk Pullu Tayt 12,90 TL

SGS Akülü Vidalama Seti 229 TL

Permolt Tavan Boyası 55 TL

Permolit Silikonlu İç Cephe Boyası 109 TL

Boyacı Seti 5'li 19,90 TL

Polosmart Parmak İzi Okuyuculu Asma Kilit 69,90 TL

Kapı Kolu 2'li 19,90 TL

4+1 Merdiven 99,90 TL