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Bim 19 Ekim 2020 Pazartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri Bim indirim broşürü aktüel ürünler listesi haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 19 Ekim 2020 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

19 Ekim 2020 Pazartesi 00:01
Bim 19 Ekim 2020 Pazartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
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Türkiye’nin uygun fiyatlı marketler grubundan en çok tercih edilen marketi BİM yeni kataloğunu yayınladı. 9 Ekim tarihini kapsayan katalog alıcılara sunuldu. Katalogların erken yayınlaması sayesinde satışa sunulacak kampanyalı ürünler önceden müşterilere haber veriliyor. Bu sayede ihtiyacı olan alıcılar kampanyadan faydalanmış oluyor. Kampanya ürünleri en uygun fiyatlarla alıcılarla buluşuyor. Kampanyalı fiyatlar her zaman satılan daimî ürünlerin yanı sıra elektronik ev eşyaları, mutfak gereçleri, mobilya oyuncak gibi eşyalarda geçerli oluyor. Oldukça yaygın bir alışveriş noktası haline gelen BİM günümüzde en çok şubesi olan marketlerin başında geliyor. Yaptığı kampanyalarla büyük bir beğeni ve alıcı kitlesi oluşturarak müşterisi daima memnun etmeyi hedefliyor. Her yaş gruba yönelik kampanyalı ürünler çıkararak böylece her kesime hitap ediyor. İşte BİM’ in 9 Ekim tarihli birbirinden uygun fiyatlı yeni ürün kataloğu…


 

 

 

 



Son Güncelleme: 19.10.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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