BİM 19-20 Ocak aktüel ürünler kataloğu

BİM Marketlere 19-20 Ocak Salı ve Çarşamba günleri pek çok indirimli ürün müşterilerle buluşacak. Oral B’nin sarjlı diş fırçalı 129 liradan müşterilere sunulurken, Urban Care’in saç bakım kremleri ise 17.90’dan satışa sunulacak.

Bunların yanı sıra birçok kadın iç giyim ürünü de raflarda olacak. Çorap, atlet, Slazenger deodorant, kolonya, al ve yüz kremleri, sabun ve toka, küpe ve taç gibi aksesuarlar da yine raflarda uygun fiyatlardan müşterilerin beğenisine sunulacak. İşte 19-20 Ocak Bim Aktüel ürünler kataloğu..

19-20 Ocak BİM aktüel ürünler kataloğu: