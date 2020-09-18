İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
YKS ek yerleştirme başvuruları başladı
YKS ek yerleştirme başvuruları başladı
87 yaşındaki adam bahçede tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
87 yaşındaki adam bahçede tartıştığı...
Genç kız parkta sevgilisini bıçakladı, ambulans gelinceye kadar başında bekledi
Genç kız parkta sevgilisini bıçakladı,...
Tarım arazinde çadır kurup kumar oynayan 37 kişiye 161 bin 875 TL para cezası kesildi
Tarım arazinde çadır kurup kumar...

BİM 18 Eylül 2020 Cuma aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?

BİM aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde? haberi, basına aktarıldığı ilk günden beri dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Habere dair merak uyandıran güncel gelişmeler ise 18 Eylül 2020 Cuma tarihli haberimizde yer alıyor. Haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

18 Eylül 2020 Cuma 00:02
BİM 18 Eylül 2020 Cuma aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Takip Et:

Türkiye’nin uygun fiyatlı marketler grubundan en çok tercih edilen marketi BİM yeni kataloğunu yayınladı. 16 Eylül tarihini kapsayan katalog alıcılara sunuldu. Katalogların erken yayınlaması sayesinde satışa sunulacak kampanyalı ürünler önceden müşterilere haber veriliyor. Bu sayede ihtiyacı olan alıcılar kampanyadan faydalanmış oluyor. Kampanya ürünleri en uygun fiyatlarla alıcılarla buluşuyor. Kampanyalı fiyatlar her zaman satılan daimî ürünlerin yanı sıra elektronik ev eşyaları, mutfak gereçleri, mobilya oyuncak gibi eşyalarda geçerli oluyor. Oldukça yaygın bir alışveriş noktası haline gelen BİM günümüzde en çok şubesi olan marketlerin başında geliyor. Yaptığı kampanyalarla büyük bir beğeni ve alıcı kitlesi oluşturarak müşterisi daima memnun etmeyi hedefliyor. Her yaş gruba yönelik kampanyalı ürünler çıkararak böylece her kesime hitap ediyor. İşte BİM’ in 16 Eylül tarihli birbirinden uygun fiyatlı yeni ürün kataloğu…

 


 

 

 

 



Son Güncelleme: 18.09.2020 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş öğretmenlikten ayrıldı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş öğretmenlikten ayrıldı
Eski başhekim yardımcısı otoparkta başından vurulmuş halde bulundu
Eski başhekim yardımcısı otoparkta başından vurulmuş halde bulundu
Korona can almaya devam ediyor! 9 yaşındaki kız korona'dan hayatını kaybetti
Korona can almaya devam ediyor! 9 yaşındaki kız korona'dan hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da araç altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da araç altında kalan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Cübbeli Ahmet Hoca at eti konusuna açıklık getirdi! Bu iftira ve yalandan ibarettir!
Cübbeli Ahmet Hoca at eti konusuna açıklık getirdi! Bu iftira ve yalandan ibarettir!
Evinde karşılaştığı hırsızlar üzerine ateş açtı
Evinde karşılaştığı hırsızlar üzerine ateş açtı

Popüler Haberler

Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Eylül 2020 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 18 Eylül 2020 Cuma aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 18 Eylül 2020 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 18 Eylül 2020 Cuma E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 18 Eylül 2020 Cuma
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 18 Eylül 2020 Cuma
Bankaların güncel kredi faiz oranları 18 Eylül 2020 Cuma
A101 market indirimli aktüel ürünler 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 kampanyalı ürünler kataloğu
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Rapor parası nereye, ne zaman yatar? Rapor parası neye göre hesaplanır?
Yasak Elma yeni bölüm neden yok? 14 Ekim Yasak Elma yayınlanmayacak mı? FOX TV yayın akışı yeni bölüm ne zaman?
Kuaförüm Sensin yeni makyöz Ayşegül Kartal kimdir? Sebile Ölmez Kuaförüm Sensin'den neden ayrıldı? neden yok?
Günlük Burç Yorumları 2 Haziran 2020 Salı Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Survivor 2020 2.bölüm fragmanı yayınlandı!
Şampiyon dizisinin oyuncu kadrosu, karakterleri ve dizinin konusu
Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? Hazar Ergüçlü hakkında bilgiler
Kenya'da asgari ücret ne kadardır? Kenya yaşam şartları ve market fiyatları 2020
Aylık 40 TL ödeme yapın, 12 yıl erken emekli olun! SGK uzmanları açıkladı! İşte erken emeklilik için şartlar
Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Eğitim hayatı ve biyografisi
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli kimdir? Furkan Palalı yaşı ve oynadığı diziler
E-devlet üzerinden ücretsiz kredi notu öğrenme işlem adımları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.