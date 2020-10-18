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BİM 18 Ekim 2020 Pazar aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?

BİM aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde? konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 18 Ekim 2020 Pazar tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de BİM aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde? haberimize göz atarak Ekim 18 Pazar tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

18 Ekim 2020 Pazar 00:01
BİM 18 Ekim 2020 Pazar aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
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Türkiye’nin uygun fiyatlı marketler grubundan en çok tercih edilen marketi BİM yeni kataloğunu yayınladı. 9 Ekim tarihini kapsayan katalog alıcılara sunuldu. Katalogların erken yayınlaması sayesinde satışa sunulacak kampanyalı ürünler önceden müşterilere haber veriliyor. Bu sayede ihtiyacı olan alıcılar kampanyadan faydalanmış oluyor. Kampanya ürünleri en uygun fiyatlarla alıcılarla buluşuyor. Kampanyalı fiyatlar her zaman satılan daimî ürünlerin yanı sıra elektronik ev eşyaları, mutfak gereçleri, mobilya oyuncak gibi eşyalarda geçerli oluyor. Oldukça yaygın bir alışveriş noktası haline gelen BİM günümüzde en çok şubesi olan marketlerin başında geliyor. Yaptığı kampanyalarla büyük bir beğeni ve alıcı kitlesi oluşturarak müşterisi daima memnun etmeyi hedefliyor. Her yaş gruba yönelik kampanyalı ürünler çıkararak böylece her kesime hitap ediyor. İşte BİM’ in 9 Ekim tarihli birbirinden uygun fiyatlı yeni ürün kataloğu…


 

 

 

 



Son Güncelleme: 18.10.2020 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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