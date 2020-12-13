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BİM 18 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!

Türkiye'deki binlerce şubesi ile milyonlarca vatandaşa hizmet götüren BİM marketler 18 Aralık tarihinden itibaren satışa sunacağı aktüel ürünlerini belirledi. Satışa sunulanlar arasında yine birbirinden kullanışlı ve uygun fiyatlı ürünlere yer verildi...

13 Aralık 2020 Pazar 03:37
BİM 18 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
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Türkiye’nin en çok şube sayısına sahip marketler zincirleri arasında yer alan BİM üzerinde aktüel ürünler satışa sunulmaya devam ediyor. Her hafta raflarına dizdiği aktüel ürünleri ile birlikte binlerce vatandaşın uygun fiyatlar karşılığında ihtiyaçlarını gidermesini sağlayan BİM, 18 Aralık tarihinde de yeni ürünlerini raflarına dizecek.

Piyasada satışa sunulan birçok ürünü kapsamında oldukça uygun fiyatlar ile satışa sunan BİM’de, 18 Aralık kataloğu içerisinde birçok yeni ürün yer aldığı görülüyor. Katalogda en çok dikkat çeken ürünler içinde elektrikli süpürge, Türk kahvesi makinesi, mini fırın ve blender ve sürahi yer alıyor. Aşağıdaki kısımda BİM 18 Aralık aktüel ürünler kataloğunun tümü yer alıyor.



Son Güncelleme: 13.12.2020 03:37
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BİMBim AktüelAktüel ürünler
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