Bim 18 Aralık – 25 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı

Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan Bim marketleri her ay belli tarihlerde indirimler düzenliyor. Vatandaşlar Bim marketlerinin Aralık ayı indirimlerini merakla bekliyordu. Bim 18-25 Aralık tarihleri arasında indirimli ürünleri satışa sunacağını açıkladı.

Bim marketlerinde 18-25 Aralık’ta yapılacak olan indirimlerde hangi ürünlerin olacağı merak ediliyor. Bim’in indirimli ürünleri arasında gıda ürünlerinden mutfak aletlerine, elektronik ürünlerden giyime kadar birçok üründe indirimler yapılacak. İşte Bim 18-25 Aralıkkataloğu;