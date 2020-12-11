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Bim 18 Aralık – 25 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı

Bim marketleri 18-25 Aralık tarihlerinde aktüel ürünler kampanyası düzenleyeceğini duyurmuştu. Bim’in 18-25 Aralık indirimleri merakla bekleniyordu. Bim 18 Aralık – 25 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı.

11 Aralık 2020 Cuma 22:14
Bim 18 Aralık – 25 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı
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Türkiye’nin en büyük market zincirlerinden biri olan Bim marketleri her ay belli tarihlerde indirimler düzenliyor. Vatandaşlar Bim marketlerinin Aralık ayı indirimlerini merakla bekliyordu. Bim 18-25 Aralık tarihleri arasında indirimli ürünleri satışa sunacağını açıkladı.

Bim marketlerinde 18-25 Aralık’ta yapılacak olan indirimlerde hangi ürünlerin olacağı merak ediliyor. Bim’in indirimli ürünleri arasında gıda ürünlerinden mutfak aletlerine, elektronik ürünlerden giyime kadar birçok üründe indirimler yapılacak. İşte Bim 18-25 Aralık aktüel ürünler kataloğu;



Son Güncelleme: 11.12.2020 22:14
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Anahtar Kelimeler:
BİMAktüel ürünler
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