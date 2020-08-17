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Bim 17 Ağustos 2020 Pazartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi

Okurlarımız tarafından merak edilen Bim indirim broşürü aktüel ürünler listesi hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 17.08.2020’li haberimizde bulabilirsiniz.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 21:21
Bim 17 Ağustos 2020 Pazartesi indirim broşürü aktüel ürünler listesi
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Türkiye’nin uygun fiyatlı marketler grubundan en çok tercih edilen marketi BİM yeni kataloğunu yayınladı. 17 Ağustos 2020 Pazartesi tarihini kapsayan katalog alıcılara sunuldu. Katalogların erken yayınlaması sayesinde satışa sunulacak kampanyalı ürünler önceden müşterilere haber veriliyor. Bu sayede ihtiyacı olan alıcılar kampanyadan faydalanmış oluyor. Kampanya ürünleri en uygun fiyatlarla alıcılarla buluşuyor. Kampanyalı fiyatlar her zaman satılan daimî ürünlerin yanı sıra elektronik ev eşyaları, mutfak gereçleri, mobilya oyuncak gibi eşyalarda geçerli oluyor. Oldukça yaygın bir alışveriş noktası haline gelen BİM günümüzde en çok şubesi olan marketlerin başında geliyor. Yaptığı kampanyalarla büyük bir beğeni ve alıcı kitlesi oluşturarak müşterisi daima memnun etmeyi hedefliyor. Her yaş gruba yönelik kampanyalı ürünler çıkararak böylece her kesime hitap ediyor. İşte BİM’ in 18 Ağustos tarihli birbirinden uygun fiyatlı yeni ürün kataloğu…




Son Güncelleme: 17.08.2020 21:21
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