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Bim 16 Mart Salı Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü

Bu hafta Bim'e neler geliyor? Hangi ürünler satışa sunulacak? İndirimli ürünler de neler var? Bim katalogu sizlerle..

10 Mart 2021 Çarşamba 18:26
Bim 16 Mart Salı Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü
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BİM aktüel ürün kataloglarıyla her hafta birbirinden başka ürünleri alıcıya uygun fiyatla sunmaya devam ediyor. Bu hafta hangi ürünler gelecek? Ne kadardan satılacak? Hepsi haberimizde..

Türkiye'nin hemen her noktasında şubesi bulunan BİM, alıcıların gözdesi olmayı başardı. Normal bir marketten daha hesaplı ürünleri satarak cirosunu katladı. Borsada da hissesi bulunan ve gün geçtikçe yükselen BİM, satışlarını arttırmaya ve yeni ürünler sunmaya devam ediyor. 

Satış raflarında kendi ürünlerini de pazarlayan BİM, tüketici gayet ürünlerinin tadını ve lezzetini başarılı buluyor. Sıkça tercih edilmesi piyasaya göre ortalama rakamın altında rakam vermesiyle tüketicinin ilk uğrak merkezi oluyor. Tüketinin isteklerini önemseyip, yüzde 90 karşılık vermesiyle gidilen en sık marketlerden biri. 

BİM'in hafta hafta gelecek ürünlerine bu linkten ulaşabilirsiniz; https://www.bim.com.tr/default.aspx



Son Güncelleme: 10.03.2021 18:26
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Anahtar Kelimeler:
BİMAlışverişAktüel ürün Kataloğu
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