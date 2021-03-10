Bim 16 Mart Salı Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü

BİM aktüel ürün kataloglarıyla her hafta birbirinden başka ürünleri alıcıya uygun fiyatla sunmaya devam ediyor. Bu hafta hangi ürünler gelecek? Ne kadardan satılacak? Hepsi haberimizde..
Satış raflarında kendi ürünlerini de pazarlayan BİM, tüketici gayet ürünlerinin tadını ve lezzetini başarılı buluyor. Sıkça tercih edilmesi piyasaya göre ortalama rakamın altında rakam vermesiyle tüketicinin ilk uğrak merkezi oluyor. Tüketinin isteklerini önemseyip, yüzde 90 karşılık vermesiyle gidilen en sık marketlerden biri.
BİM'in hafta hafta gelecek ürünlerine bu linkten ulaşabilirsiniz; https://www.bim.com.tr/default.aspx
Son Güncelleme: 10.03.2021 18:26