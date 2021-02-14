BİM 16-23 Şubat Salı aktüel ürünler kataloğu!

BİM 16-23 Şubat 2021 Salı Günleri Aktüel Ürünler Kataloğu!

BİM marketlerinin Salı günü aktüel ürünler kapsamında 16-23 Şubat 2021 tarihleri arasında BİM müşterilerini bekleyen birbirinden farklı ürünler aşağıdaki kampanya kataloğunda verilmiştir. Bim haftanın önerilerinde sirke çeşitleri, pekmezler, propolis, vitaminler ve sağlığınız için ihtiyaç duyduğunuz birçok bitkisel ürünü bulabilirsiniz.

İşte BİM marketlerinde 16-23 Şubat Salı günlerinde müşterilere sunulacak olan aktüel ürünlerin kataloğu;