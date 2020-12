Türkiye’nin neredeyse her bölgesindeki binlerce şubesi ile milyonlarca vatandaşa hizmet götürmeyi başaran BİM marketler her hafta düzenli olarak aktüel ürünlerini raflarına dizmeye devam ediyor. Çeşitli gıda ürünlerinin yanı sıra her hafta oluşturulan aktüel ürünler kataloğu kapsamında birbirinden kullanışlı ürünleri oldukça uygun fiyatlarla satışa sunan BİM marketler bu hafta da yeni ürünleri raflarına dizdi.

BİM marketler her hafta Cuma günü teknolojik ve elektronik ürünleri aktüel ürünler kataloğuna eklerken, her hafta Salı günlerinde ise temizlik ve gıda ürünlerine kataloğuna ekliyor. Son olarak 15 Aralık Salı günü de Türkiye’deki tüm BİM marketlerde temizlik ve gıda ürünlerinin uygun fiyatlarla satılacağı ifade edildi. Aşağıdaki kısımda 15 Aralık BİM marketler aktüel ürünler kataloğu yer alıyor.