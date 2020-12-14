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BİM 14 Aralık 2020 Pazartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi

Basın gündeminde sık sık kendisine yer bulan BİM aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi haberine ilişkin sıcak gelişmeleri, 14 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyarak hemen öğrenebilirsiniz.

14 Aralık 2020 Pazartesi 00:01
BİM 14 Aralık 2020 Pazartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
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Alışveriş tutkunları tarafından merak edilen BİM Aktüel ürünlerinin 11 Aralık Cuma günü katalogları yayınlandı. Bu haftanın indirimleri ürünleri arasında evinizin ihtiyacı teknolojik ürünlerin yanı sıra, bebek ve çocuk eşyaları yer alıyor. Dijitsu 32 İnç Uydu Alıcılı Smart Led TV 1.399 TL'den, strelizasyon kutusu 139 TL'den, KUMTEL Dinamik Ankastre Set 999 TL'den ve 48 Parça Dekorlu Kare Yemek Takımı 359 TL'den satışa sunuluyor.

BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 00:01
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Aktüel ürün KataloğuBİM
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