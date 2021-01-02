Bim 13 Ocak 2021 Çarşamba Aktüel Ürünler Kataloğu

Bim, ev hanımlarını düşünerek aktüel ürünler listesinde overlok makinesi ekledi. Kiwi marka overlok makinesi 999 TL olarak satışa sunulacak.

Ören Bayan markasına ait örgü ipleri 3’lü şekilde uygun fiyata satıla sunulacak.

Bim, kazaklarda oluşan tüy sorunu için 39,90 TL’den kazak tüy toplama makinesini satışa koyacak.

Çift kişilik örtü battaniye setinin haricinde katlanır yatak da katalogda yer alıyor.

Kış günlerinin kurtarıcısı olan çift taraflı büyük ısıtıcı ve insanın içini ısıtacak peluş montlar lacivert-siyah renk seçenekleriyle katalogda yerini alıyor.

Steelseries markasına ait oyuncu kulaklığı normal fiyatının yarı fiyatına 350 TL’ye Bim reyonlarında yerini alacak.

Yine Steelseries markasına ait olan Rival 3 Mouse indirimli bir şekilde 219 TL’ye satışa sunulacak.

Online eğitimde kamera sorunu yaşayanlar için Trax Webcam 129 TL’lik uygun fiyatıyla aileleri sevindirecek.