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Bim 13 Nisan Salı Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü

Bim marketler zinciri indirimli olan ürünlerin kataloğunu yayınladı. Hangi ürünler indirimde olacak? 13 Nisan Salı gününe ait indirimli ürünlere haberimizde yer verilmiştir.

05 Nisan 2021 Pazartesi 23:37
Bim 13 Nisan Salı Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü
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BİM marketler zinciri Salı günü satışa sunulacak indirimli ürünleri açıkladı. Birçok hijyen, gıda ve kozmetik ürün uygun fiyata satılacak.

Türkiye’de 8545 mağazası olan BİM, her hafta Salı günü ‘’Aktüel Ürünler’’ satışa sunuyor. Aktüel ürünler kampanyası kapsamında elektronikten tekstile birçok ürün satılıyor.

 

13 Nisan Salı 2021 Aktüel Ürünler

  • Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 80'li 79,90 TL
  • Finish Çamaşır Makine Koruyucu Calgon 1000 gr 19,90 TL
  • Finish Bulaşık Makine Temizleyici 200 ml 13,90 TL
  • Marc Çamaşır Makinesi Temizleyici 250 ml 12,90 TL
  • Desto Premium Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml 6,50 TL
  • Bulut Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 16,90 TL
  • Bingo Toz Al Sprey 750 ml 8,95 TL
  • Bingo Konsantre Yumuşatıcı 2x1440 ml 28,90 TL
  • Aspirin Genel Temizlik Sıvısı 4 Litre 15,90 TL
  • Porçöz Çok Amaçlı Temizleyici Sprey 750 ml 9,90 TL
  • Marc Banyo/Mutfak Temizleyici Sprey 750 ml 10,90 TL
  • Cif Yüzey Temizleme Seti 2x750 ml19,90 TL
  • Güldal Pratik Yüzey Temizleme Spreyi 100 ml 5,95 TL
  • Hijyen WC Temizleyici Aktif Köpük 500 ml 11,90 TL
  • Mr. Muscle WC Blok 40 gr 5,95 TL
  • Ecco Soft Peçete 200'lü 4,90 TL
  • Ecco Soft Tuvalet Kağıdı 19,90 TL
  • Ecco Soft Dev Kağıt Havlu 1 Kg 9,90 TL
  • Vileda Çizmez Sünger 7,95 TL
  • Vileda Temizlik Bezi 9,95 TL
  • Molped Antibakteriyel Hijyenik Ped Gece 11,90 TL
  • Molped Antibakteriyel Günlük Ped 8,95 TL
  • Molped Antibakteriyel Hijyenik Ped Normal 11,90 TL
  • Quickdish Mutfak Temizlik Bezi 8,95 TL
  • Mehmet Aydın Katı Sabun 640 gr 13,90 TL
  • Wellnax Oto Kokusu 8 ml 6,50 TL
  • Wellnax Çekmece Dolap Kokusu 5,95 TL
  • Marmarabirlik Marbir Zeytin 1400 gr 24,50 TL
  • Sek Tereyağı 1000 gr 59,90 TL
  • Sek Tereyağı 250 gr 19,90 TL
  • Sek Kaşar Peyniri 600 gr 27,90 TL
  • Sek %3 yağlı Süt 1 Litre 4,95 TL
  • Sek %2 yağlı Süt 1 Litre 4,75 TL
  • İçim Tost Peyniri 400 gr 17,50 TL
  • Pınar Süt Krem 160 gr 7,95 TL
  • Pınar Aç-Bitir Fıstıklı Hindi Salam  50 gr 2,75 TL
  • Filiz Tam Buğday Burgu Makana 350 gr 3,95 TL
  • Torku Köftelik Bulgur 1 Kg 5,95 TL
  • Saban Bulgur Çeşitleri 1 Kg 4,95 TL
  • Torku No On Bitkisel Aromalı Gazlı İçecek 4x250 ml 7,95 TL
  • Aroma %100 Domates Suyu 1 Litre 4,50 TL
  • Çeşni ve Baharat Çeşitleri 6,95 TL
  • Pasta Veneta Tagliatelle Makana 500 gr 8,95 TL
  • Nutella Kakaolu Fındık Kreması 630 gr 24,90 TL
  • Polonez Hindi Füme Eti 200 gr 9,95 TL
  • Polonez Piliç Füme Eti 160 gr 4,50 TL
  • Polonez Karabiberli Dana Füme Eti 50 gr 3,95 TL
  • Polonez Dana Füme Eti 50 gr 3,95 TL


Son Güncelleme: 05.04.2021 23:37
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Anahtar Kelimeler:
BİMAktüel
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