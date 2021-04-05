Bim 13 Nisan Salı Aktüel indirimli ürünler kampanya broşürü

BİM marketler zinciri Salı günü satışa sunulacak indirimli ürünleri açıkladı. Birçok hijyen, gıda ve kozmetik ürün uygun fiyata satılacak.

Türkiye’de 8545 mağazası olan BİM, her hafta Salı günü ‘’Aktüel Ürünler’’ satışa sunuyor. Aktüel ürünler kampanyası kapsamında elektronikten tekstile birçok ürün satılıyor.

13 Nisan Salı 2021 Aktüel Ürünler