İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

Bim 13 Aralık 2020 Pazar indirim broşürü aktüel ürünler listesi

Bim indirim broşürü aktüel ürünler listesi haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 13 Aralık 2020 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

13 Aralık 2020 Pazar 00:06
Bim 13 Aralık 2020 Pazar indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Takip Et:

Alışveriş tutkunları tarafından merak edilen BİM Aktüel ürünlerinin 11 Aralık Cuma günü katalogları yayınlandı. Bu haftanın indirimleri ürünleri arasında evinizin ihtiyacı teknolojik ürünlerin yanı sıra, bebek ve çocuk eşyaları yer alıyor. Dijitsu 32 İnç Uydu Alıcılı Smart Led TV 1.399 TL'den, strelizasyon kutusu 139 TL'den, KUMTEL Dinamik Ankastre Set 999 TL'den ve 48 Parça Dekorlu Kare Yemek Takımı 359 TL'den satışa sunuluyor.

BİM 11 Aralık aktüel ürünler kataloğu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 00:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MasterChef Batırık yemeği nasıl yapılır? Batırık tarifi
MasterChef Batırık yemeği nasıl yapılır? Batırık tarifi
MasterChef Etli ekmek nasıl yapılır? Etli ekmek tarifi
MasterChef Etli ekmek nasıl yapılır? Etli ekmek tarifi
Uludağ'da donmuş göl üzerinde çadır kampı yaptılar!
Uludağ'da donmuş göl üzerinde çadır kampı yaptılar!
Hırsızlar internet kablolarını çalarak 6 köyü internetsiz bıraktı
Hırsızlar internet kablolarını çalarak 6 köyü internetsiz bıraktı
Trafiği rahatlatan Manisa Akhisar çevre yolu hizmete açıldı
Trafiği rahatlatan Manisa Akhisar çevre yolu hizmete açıldı
Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen kaza yaparak hayatını kaybetti
Direksiyon başında kalp krizi geçiren öğretmen kaza yaparak hayatını kaybetti

Popüler Haberler

Bugün hangi maçlar var? 13 Aralık 2020 Pazar Tv kanalları maç programı
Masumlar Apartmanı hangi günler yayınlanıyor? TRT1 Masumlar Apartmanı tekrar bölümleri ne zaman?
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2020
Seni Çok Bekledim dizisi nerede çekiliyor? Seni Çok Bekledim dizisi konusu ve çekim yeri
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 13 Aralık 2020 Pazar E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler oyuncuları ve konusu
Çocukların yaşlarına göre boy ve kilo gelişim değerleri ne olmalı? Kız ve erkek çocuk gelişim tablosu
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Aralık 2020 Pazar güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 13 Aralık 2020 Pazar indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 13 Aralık 2020 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Banka sicil nasıl temizlenir? Kredi sicilimi temizleme yöntemleri
MIUI 12 güncellemesi alacak telefonlar listesi
Gittigidiyor üzerinden ürün nasıl satılır? Gittigidiyor intenetten ürün satma işlemleri
2020 gelir belgesiz, maaş bordrosuz kredi veren bankalar listesi
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. Sezon başlama tarihi
Müge Anlı İle Tatlı Sert programındaki Münire Tuncel öldü mü?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Aralık 2020 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Sokağa çıkma yasağı turistlere uygulanıyor mu, neden uygulanmıyor?
Batwoman 2. sezon ne zaman çıkacak? Batwoman 2. sezon fragmanı
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 13 Aralık 2020 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Bankaların güncel kredi faiz oranları 13 Aralık 2020 Pazar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.