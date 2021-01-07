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BİM 12–13 Ocak 2021 tarihleri arasında geçerli aktüel ürünler kataloğu!

BİM indirimli ürünler listelerini açıklamaya devam ediyor. BİM tarafından son olarak paylaşılan 12-13 Ocak 2021 tarihleri arasında geçerli olan aktüel kataloğunu duyurdu. vatandaşlar hangi ürünlerde indirim olduğunu merak etmeye başladı.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:05
BİM 12–13 Ocak 2021 tarihleri arasında geçerli aktüel ürünler kataloğu!
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BİM 12-13 Ocak 2021 tarihlerinde satışa çıkaracağı ürünlerin kataloğunu yayımladı. 12-13 Ocak tarihlerinde satışa çıkarılacak olan ürünlerin arasında nelerin yer alacağı merak içerisinde araştırılmaya başlandı.

Pandemiden dolayı BİM aktüel katalog ürün tarihleri değişti. 12-13 Ocak 2021 tarihi itibaryle haftanın BİM aktüel katalog ürünlerinde birden fazla ürün yer almaktadır. En fazla ilgi gören BİM ürünlerinin arasında; HP Pavilion Gaming Laptop, Proware Profesyonel Oyuncu Masası, Delikli Gaming Mouse, Steelseries Arctis 1 Gaming Kulaklık, Polosmart Akıllı Saat, Soley Çift Kişilik Örtü - Battaniye, Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 64'lü, Starcom Grafik Çizim Tableti, Cam Buzdolabı Sürahisi 1 Litre, Kumtel Çift Taraflı Büyük Isıtıcı, Kadife Havlu Kanaviçe Kiti, Singer El Dikiş Makinesi, Pirge Şef Bıçağı, Nakışa Başlangıç Kiti, Fıçı Turşu Salatalık 2550 gr, Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre, Türk Şeker Makana Çeşitleri, Tatgör Ev Tarhanası gibi ürünler bulunuyor.

BİM 12 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu

  • Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 64'lü 54,90 Türk Lirası
  • Blume Tuvalet Kağıdı 32'li 27,90 Türk Lirası
  • Queen Kağıt Havlu 12'li 19,90 Türk Lirası
  • Sleepy Islak Havlu 50'li 4,95 Türk Lirası
  • Queen Çek-Kullan Mendil 150'li 4,95 Türk Lirası
  • Ecco Soft Peçete 200'lü 2,95 Türk Lirası
  • Venel Konsantre Yumuşatıcı 2x1440 ml 28,90 Türk Lirası
  • Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 9,95 Türk Lirası
  • Miss Bulaşık Deterjanı 1+1 Litre 14,90 Türk Lirası
  • Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 Litre 24,90 Türk Lirası
  • Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 22,90 Türk Lirası
  • Fakir Parkett Ahşap Temizleyici 1 Litre 5,95 Türk Lirası
  • Cif Banyo-Mutfak Temizleyici Sprey 750 ml 12,90 Türk Lirası
  • Hyperactive Lavabo Açıcı Jel 750 ml 7,50 Türk Lirası
  • Mr.Green Mikrofiber Temizlik Bezi 10'lu 12,90 Türk Lirası
  • QuickDish Keçeli Temizlik Bezi 2'li 9,95 Türk Lirası
  • Magic Parex Temizlik Bezi 4'lü 4,95 Türk Lirası
  • Parex Inox/Magic Sünger 3,75 Türk Lirası
  • Parex Bulaşık Fırçası 5,95 Türk Lirası
  • Nestle Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 65 gr 5,50 Türk Lirası
  • Nescafe Hazır Kahve 10'lu 6,50 Türk Lirası
  • Jucy %100 Portakal Suyu 740 ml 5,95 Türk Lirası
  • Tirebolu 42 Siyah Çay 1 Kg 26,90 Türk Lirası
  • Abdullah Efendi Türk Kahvesi 4x100 gr 16,90 Türk Lirası
  • Fiskobirlik Kavrulmuş İç Fındık Vakumlu 400 g r 34,90 Türk Lirası
  • Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması 1 Kg 19,90 Türk Lirası
  • Holland Karamel Waffle 250 gr 8,95 Türk Lirası
  • Torku Fındık Ezmesi 370 gr 18,90 Türk Lirası
  • Tadım Favori Karışık Kuruyemiş 180 gr 11,90 Türk Lirası
  • Efsane Pilavlık Pirinç 5 Kg 27,90 Türk Lirası
  • Yurdum Domates Salçası 4500 gr 31,90 Türk Lirası
  • Yurdum Biber Salçası 1500 gr 17,90 Türk Lirası
  • Türk Şeker Makana Çeşitleri 500 gr 1,95 Türk Lirası
  • Sinangil Baklavalık Un 2 Kg 8,95 Türk Lirası
  • Sinangil Buğday Unu 2 Kg 8,95 Türk Lirası
  • Kappadokia Siyah Pirinç / Siyez Bulguru / Beluga Mercimek 500 gr 9,95 Türk Lirası
  • Ala Çiftçi Beyaz Kinoa / Greçka / Keten Tohumu 4,95 Türk Lirası
  • Kappadokia Siyez / Kavılca / Mor Buğday / Dinkel Unu 1 Kg 9,95 Türk Lirası
  • Tatgör Ev Tarhanası 350 gr 4,95 Türk Lirası
  • Altad Mini Bamya Konservesi 630 gr 7,95 Türk Lirası
  • Altad Türlü 620 gr 5,95 Türk Lirası
  • Altad Taze Fasulye 630 gr 5,95 Türk Lirası
  • Fıçı Turşu Karışık / Lahana 2500 gr 16,90 Türk Lirası
  • Fıçı Turşu Salatalık 2550 gr 15,90 Türk Lirası
  • Tat Ranch-Mango Köri-BBQ-Peri Peri Sos 250 ml 5,95 Türk Lirası

BİM 13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu

  • HP Pavilion Gaming Laptop 6.999 Türk Lirası
  • Steelseries Arctis 1 Gaming Kulaklık 349 Türk Lirası
  • Steelseries Rival 3 Gaming Mouse 219 Türk Lirası
  • Starcom Grafik Çizim Tableti 229 Türk Lirası
  • HP Odysses 15.6" Çanta 179 Türk Lirası
  • HP X200 Kablosuz Mouse 69,90 Türk Lirası
  • TRAX Webcam 129 Türk Lirası
  • Delikli Gaming Mouse 79,90 Türk Lirası
  • Trust Mantis Mikrofon 149 Türk Lirası
  • Proware Profesyonel Oyuncu Masası 399 Türk Lirası
  • Polosmart Phonix 7+1 Gaming Kulaklık 99,90 Türk Lirası
  • Free Sound Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 49,90 Türk Lirası
  • Polosmart Akıllı Saat 159 Türk Lirası
  • Nostaljik Radyo 129 Türk Lirası
  • Işıklı Top 49,90 Türk Lirası
  • Telefon Tablet Standı 19,90 Türk Lirası
  • Trust Ziva Mikrofonlu Kulaklık 29,90 Türk Lirası
  • Cam Buzdolabı Sürahisi 1,5 Litre 17,50 Türk Lirası
  • Cam Buzdolabı Sürahisi 1 Litre 13,50 Türk Lirası
  • Erzak Kabı 12 Litre 17,50 Türk Lirası
  • Hisar Optima Tatlı Çatalı 4,95 Türk Lirası
  • Hisar Optima Tatlı Kaşığı 4,95 Türk Lirası
  • Hisar Optima Yemek Çatalı 5,95 Türk Lirası
  • Hisar Optima Yemek Kaşığı 5,95 Türk Lirası
  • Soley Çift Kişilik Örtü - Battaniye 119 Türk Lirası
  • Ayaklı Cam Çerezlik 8,95 Türk Lirası
  • Pirge Şef Bıçağı 49,90 Türk Lirası
  • Pirge Dilimleme Bıçağı 34,90 Türk Lirası
  • Katlanır Yatak 169 Türk Lirası
  • Limon Sıkacağı 3,95 Türk Lirası
  • Sıvı Yağ Pompası 12,90 Türk Lirası
  • Paşabahçe Yağlık / Sirkelik 2'li 9,95 Türk Lirası
  • Paşabahçe Bölmeli Cam Servis Tabağı 7,95 Türk Lirası
  • Telefon Tutucu 1,95 Türk Lirası
  • Dilsiz Uşak 39,90 Türk Lirası
  • Kumtel Çift Taraflı Büyük Isıtıcı 129 Türk Lirası
  • Kadın Peluş Mont 99,90 Türk Lirası
  • Taç - Toka Çeşitleri 2,95 Türk Lirası
  • Çocuk Kol Saati Çeşitleri 9,95 Türk Lirası
  • Gezer Kadın / Erkek Kışlık Terlik 11,90 Türk Lirası
  • Gezer Çocuk Kışlık Terlik 10,90 Türk Lirası
  • Gezer Welsoft Çocuk Terlik 8,95 Türk Lirası
  • Sürtmeli Yarış Arabası 7,95 Türk Lirası
  • Çocuk Eşofman Takımı 6-10 Yaş 26,90 Türk Lirası
  • Çocuk Eşofman Takımı 2-5 Yaş 19,90 Türk Lirası
  • Kadın Termal Tayt 12,90 Türk Lirası
  • Desenli Filanel Batttaniye 29,90 Türk Lirası
  • Kadın Lüks Eldiven 24,90 Türk Lirası
  • Bebek Figürlü Eldiven 19,90 Türk Lirası
  • Çocuk Kafie Pantolon 12,90 Türk Lirası
  • Karma Hikaye Kitapları 6,95 Türk Lirası
  • Şut ve Gol Oyunu 29,90 Türk Lirası
  • Karma Kutu Oyunları 39,90 Türk Lirası
  • Overlok Makinesi 999 Türk Lirası
  • Kazak Tüyü Toplama Makinesi 39,90 Türk Lirası
  • Singer El Dikiş Makinesi 59,90 Türk Lirası
  • Ebatlı Yuvarlak Kesici 24,90 Türk Lirası
  • Ören Bayan Trend Cake Batik Yumak 11,90 Türk Lirası
  • Ören Bayan Favori Batik Yumak 3'lü 16,90 Türk Lirası
  • Ören Bayan Kitty Baby Yumak 3'lü 17,90 Türk Lirası
  • Büyük Ayıcık Amigurumi Kiti 29,90 Türk Lirası
  • Nakışa Başlangıç Kiti 29,90 Türk Lirası
  • Amigurumi El Örmesi Kiti 2'li 29,90 Türk Lirası
  • Çelik Misinalı Şiş 2,95 Türk Lirası
  • Kadife Havlu Kanaviçe Kiti 9,95 Türk Lirası
  • Yazma 100x100 cm 10,90 Türk Lirası
  • Metal Dikiş Kutusu Seti 19,90 Türk Lirası
  • Işıklı Masa Büyüteci 49,90 Türk Lirası
  • Çıt Çıt Pensesi 49,90 Türk Lirası
  • Hobi Pens Seti 3'lü 99,90 Türk Lirası
  • Çocuklar İçin Yaratıcı El İşi Kitapları 17,90 Türk Lirası



Son Güncelleme: 07.01.2021 00:05
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Anahtar Kelimeler:
BİMAktüelürün1213Ocak
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