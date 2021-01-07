BİM 12–13 Ocak 2021 tarihleri arasında geçerli aktüel ürünler kataloğu!

BİM 12-13 Ocak 2021 tarihlerinde satışa çıkaracağı ürünlerin kataloğunu yayımladı. 12-13 Ocak tarihlerinde satışa çıkarılacak olan ürünlerin arasında nelerin yer alacağı merak içerisinde araştırılmaya başlandı.
Pandemiden dolayı BİM aktüel katalog ürün tarihleri değişti. 12-13 Ocak 2021 tarihi itibaryle haftanın BİM aktüel katalog ürünlerinde birden fazla ürün yer almaktadır. En fazla ilgi gören BİM ürünlerinin arasında; HP Pavilion Gaming Laptop, Proware Profesyonel Oyuncu Masası, Delikli Gaming Mouse, Steelseries Arctis 1 Gaming Kulaklık, Polosmart Akıllı Saat, Soley Çift Kişilik Örtü - Battaniye, Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 64'lü, Starcom Grafik Çizim Tableti, Cam Buzdolabı Sürahisi 1 Litre, Kumtel Çift Taraflı Büyük Isıtıcı, Kadife Havlu Kanaviçe Kiti, Singer El Dikiş Makinesi, Pirge Şef Bıçağı, Nakışa Başlangıç Kiti, Fıçı Turşu Salatalık 2550 gr, Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre, Türk Şeker Makana Çeşitleri, Tatgör Ev Tarhanası gibi ürünler bulunuyor.
BİM 12 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu
- Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 64'lü 54,90 Türk Lirası
- Blume Tuvalet Kağıdı 32'li 27,90 Türk Lirası
- Queen Kağıt Havlu 12'li 19,90 Türk Lirası
- Sleepy Islak Havlu 50'li 4,95 Türk Lirası
- Queen Çek-Kullan Mendil 150'li 4,95 Türk Lirası
- Ecco Soft Peçete 200'lü 2,95 Türk Lirası
- Venel Konsantre Yumuşatıcı 2x1440 ml 28,90 Türk Lirası
- Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 9,95 Türk Lirası
- Miss Bulaşık Deterjanı 1+1 Litre 14,90 Türk Lirası
- Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 Litre 24,90 Türk Lirası
- Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 22,90 Türk Lirası
- Fakir Parkett Ahşap Temizleyici 1 Litre 5,95 Türk Lirası
- Cif Banyo-Mutfak Temizleyici Sprey 750 ml 12,90 Türk Lirası
- Hyperactive Lavabo Açıcı Jel 750 ml 7,50 Türk Lirası
- Mr.Green Mikrofiber Temizlik Bezi 10'lu 12,90 Türk Lirası
- QuickDish Keçeli Temizlik Bezi 2'li 9,95 Türk Lirası
- Magic Parex Temizlik Bezi 4'lü 4,95 Türk Lirası
- Parex Inox/Magic Sünger 3,75 Türk Lirası
- Parex Bulaşık Fırçası 5,95 Türk Lirası
- Nestle Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 65 gr 5,50 Türk Lirası
- Nescafe Hazır Kahve 10'lu 6,50 Türk Lirası
- Jucy %100 Portakal Suyu 740 ml 5,95 Türk Lirası
- Tirebolu 42 Siyah Çay 1 Kg 26,90 Türk Lirası
- Abdullah Efendi Türk Kahvesi 4x100 gr 16,90 Türk Lirası
- Fiskobirlik Kavrulmuş İç Fındık Vakumlu 400 g r 34,90 Türk Lirası
- Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması 1 Kg 19,90 Türk Lirası
- Holland Karamel Waffle 250 gr 8,95 Türk Lirası
- Torku Fındık Ezmesi 370 gr 18,90 Türk Lirası
- Tadım Favori Karışık Kuruyemiş 180 gr 11,90 Türk Lirası
- Efsane Pilavlık Pirinç 5 Kg 27,90 Türk Lirası
- Yurdum Domates Salçası 4500 gr 31,90 Türk Lirası
- Yurdum Biber Salçası 1500 gr 17,90 Türk Lirası
- Türk Şeker Makana Çeşitleri 500 gr 1,95 Türk Lirası
- Sinangil Baklavalık Un 2 Kg 8,95 Türk Lirası
- Sinangil Buğday Unu 2 Kg 8,95 Türk Lirası
- Kappadokia Siyah Pirinç / Siyez Bulguru / Beluga Mercimek 500 gr 9,95 Türk Lirası
- Ala Çiftçi Beyaz Kinoa / Greçka / Keten Tohumu 4,95 Türk Lirası
- Kappadokia Siyez / Kavılca / Mor Buğday / Dinkel Unu 1 Kg 9,95 Türk Lirası
- Tatgör Ev Tarhanası 350 gr 4,95 Türk Lirası
- Altad Mini Bamya Konservesi 630 gr 7,95 Türk Lirası
- Altad Türlü 620 gr 5,95 Türk Lirası
- Altad Taze Fasulye 630 gr 5,95 Türk Lirası
- Fıçı Turşu Karışık / Lahana 2500 gr 16,90 Türk Lirası
- Fıçı Turşu Salatalık 2550 gr 15,90 Türk Lirası
- Tat Ranch-Mango Köri-BBQ-Peri Peri Sos 250 ml 5,95 Türk Lirası
BİM 13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu
- HP Pavilion Gaming Laptop 6.999 Türk Lirası
- Steelseries Arctis 1 Gaming Kulaklık 349 Türk Lirası
- Steelseries Rival 3 Gaming Mouse 219 Türk Lirası
- Starcom Grafik Çizim Tableti 229 Türk Lirası
- HP Odysses 15.6" Çanta 179 Türk Lirası
- HP X200 Kablosuz Mouse 69,90 Türk Lirası
- TRAX Webcam 129 Türk Lirası
- Delikli Gaming Mouse 79,90 Türk Lirası
- Trust Mantis Mikrofon 149 Türk Lirası
- Proware Profesyonel Oyuncu Masası 399 Türk Lirası
- Polosmart Phonix 7+1 Gaming Kulaklık 99,90 Türk Lirası
- Free Sound Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık 49,90 Türk Lirası
- Polosmart Akıllı Saat 159 Türk Lirası
- Nostaljik Radyo 129 Türk Lirası
- Işıklı Top 49,90 Türk Lirası
- Telefon Tablet Standı 19,90 Türk Lirası
- Trust Ziva Mikrofonlu Kulaklık 29,90 Türk Lirası
- Cam Buzdolabı Sürahisi 1,5 Litre 17,50 Türk Lirası
- Cam Buzdolabı Sürahisi 1 Litre 13,50 Türk Lirası
- Erzak Kabı 12 Litre 17,50 Türk Lirası
- Hisar Optima Tatlı Çatalı 4,95 Türk Lirası
- Hisar Optima Tatlı Kaşığı 4,95 Türk Lirası
- Hisar Optima Yemek Çatalı 5,95 Türk Lirası
- Hisar Optima Yemek Kaşığı 5,95 Türk Lirası
- Soley Çift Kişilik Örtü - Battaniye 119 Türk Lirası
- Ayaklı Cam Çerezlik 8,95 Türk Lirası
- Pirge Şef Bıçağı 49,90 Türk Lirası
- Pirge Dilimleme Bıçağı 34,90 Türk Lirası
- Katlanır Yatak 169 Türk Lirası
- Limon Sıkacağı 3,95 Türk Lirası
- Sıvı Yağ Pompası 12,90 Türk Lirası
- Paşabahçe Yağlık / Sirkelik 2'li 9,95 Türk Lirası
- Paşabahçe Bölmeli Cam Servis Tabağı 7,95 Türk Lirası
- Telefon Tutucu 1,95 Türk Lirası
- Dilsiz Uşak 39,90 Türk Lirası
- Kumtel Çift Taraflı Büyük Isıtıcı 129 Türk Lirası
- Kadın Peluş Mont 99,90 Türk Lirası
- Taç - Toka Çeşitleri 2,95 Türk Lirası
- Çocuk Kol Saati Çeşitleri 9,95 Türk Lirası
- Gezer Kadın / Erkek Kışlık Terlik 11,90 Türk Lirası
- Gezer Çocuk Kışlık Terlik 10,90 Türk Lirası
- Gezer Welsoft Çocuk Terlik 8,95 Türk Lirası
- Sürtmeli Yarış Arabası 7,95 Türk Lirası
- Çocuk Eşofman Takımı 6-10 Yaş 26,90 Türk Lirası
- Çocuk Eşofman Takımı 2-5 Yaş 19,90 Türk Lirası
- Kadın Termal Tayt 12,90 Türk Lirası
- Desenli Filanel Batttaniye 29,90 Türk Lirası
- Kadın Lüks Eldiven 24,90 Türk Lirası
- Bebek Figürlü Eldiven 19,90 Türk Lirası
- Çocuk Kafie Pantolon 12,90 Türk Lirası
- Karma Hikaye Kitapları 6,95 Türk Lirası
- Şut ve Gol Oyunu 29,90 Türk Lirası
- Karma Kutu Oyunları 39,90 Türk Lirası
- Overlok Makinesi 999 Türk Lirası
- Kazak Tüyü Toplama Makinesi 39,90 Türk Lirası
- Singer El Dikiş Makinesi 59,90 Türk Lirası
- Ebatlı Yuvarlak Kesici 24,90 Türk Lirası
- Ören Bayan Trend Cake Batik Yumak 11,90 Türk Lirası
- Ören Bayan Favori Batik Yumak 3'lü 16,90 Türk Lirası
- Ören Bayan Kitty Baby Yumak 3'lü 17,90 Türk Lirası
- Büyük Ayıcık Amigurumi Kiti 29,90 Türk Lirası
- Nakışa Başlangıç Kiti 29,90 Türk Lirası
- Amigurumi El Örmesi Kiti 2'li 29,90 Türk Lirası
- Çelik Misinalı Şiş 2,95 Türk Lirası
- Kadife Havlu Kanaviçe Kiti 9,95 Türk Lirası
- Yazma 100x100 cm 10,90 Türk Lirası
- Metal Dikiş Kutusu Seti 19,90 Türk Lirası
- Işıklı Masa Büyüteci 49,90 Türk Lirası
- Çıt Çıt Pensesi 49,90 Türk Lirası
- Hobi Pens Seti 3'lü 99,90 Türk Lirası
- Çocuklar İçin Yaratıcı El İşi Kitapları 17,90 Türk Lirası