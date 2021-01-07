BİM 12–13 Ocak 2021 tarihleri arasında geçerli aktüel ürünler kataloğu!

BİM 12-13 Ocak 2021 tarihlerinde satışa çıkaracağı ürünlerin kataloğunu yayımladı. 12-13 Ocak tarihlerinde satışa çıkarılacak olan ürünlerin arasında nelerin yer alacağı merak içerisinde araştırılmaya başlandı.

Pandemiden dolayı BİM aktüel katalog ürün tarihleri değişti. 12-13 Ocak 2021 tarihi itibaryle haftanın BİM aktüel katalog ürünlerinde birden fazla ürün yer almaktadır. En fazla ilgi gören BİM ürünlerinin arasında; HP Pavilion Gaming Laptop, Proware Profesyonel Oyuncu Masası, Delikli Gaming Mouse, Steelseries Arctis 1 Gaming Kulaklık, Polosmart Akıllı Saat, Soley Çift Kişilik Örtü - Battaniye, Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 64'lü, Starcom Grafik Çizim Tableti, Cam Buzdolabı Sürahisi 1 Litre, Kumtel Çift Taraflı Büyük Isıtıcı, Kadife Havlu Kanaviçe Kiti, Singer El Dikiş Makinesi, Pirge Şef Bıçağı, Nakışa Başlangıç Kiti, Fıçı Turşu Salatalık 2550 gr, Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre, Türk Şeker Makana Çeşitleri, Tatgör Ev Tarhanası gibi ürünler bulunuyor.

BİM 12 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu

Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 64'lü 54,90 Türk Lirası

Blume Tuvalet Kağıdı 32'li 27,90 Türk Lirası

Queen Kağıt Havlu 12'li 19,90 Türk Lirası





Sleepy Islak Havlu 50'li 4,95 Türk Lirası

Queen Çek-Kullan Mendil 150'li 4,95 Türk Lirası

Ecco Soft Peçete 200'lü 2,95 Türk Lirası

Venel Konsantre Yumuşatıcı 2x1440 ml 28,90 Türk Lirası

Finish Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml 9,95 Türk Lirası

Miss Bulaşık Deterjanı 1+1 Litre 14,90 Türk Lirası

Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 Litre 24,90 Türk Lirası

Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı 5 Litre 22,90 Türk Lirası

Fakir Parkett Ahşap Temizleyici 1 Litre 5,95 Türk Lirası

Cif Banyo-Mutfak Temizleyici Sprey 750 ml 12,90 Türk Lirası

Hyperactive Lavabo Açıcı Jel 750 ml 7,50 Türk Lirası

Mr.Green Mikrofiber Temizlik Bezi 10'lu 12,90 Türk Lirası

QuickDish Keçeli Temizlik Bezi 2'li 9,95 Türk Lirası

Magic Parex Temizlik Bezi 4'lü 4,95 Türk Lirası

Parex Inox/Magic Sünger 3,75 Türk Lirası

Parex Bulaşık Fırçası 5,95 Türk Lirası

Nestle Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata 65 gr 5,50 Türk Lirası

Nescafe Hazır Kahve 10'lu 6,50 Türk Lirası

Jucy %100 Portakal Suyu 740 ml 5,95 Türk Lirası

Tirebolu 42 Siyah Çay 1 Kg 26,90 Türk Lirası

Abdullah Efendi Türk Kahvesi 4x100 gr 16,90 Türk Lirası

Fiskobirlik Kavrulmuş İç Fındık Vakumlu 400 g r 34,90 Türk Lirası

Torku Frema Kakaolu Fındık Kreması 1 Kg 19,90 Türk Lirası

Holland Karamel Waffle 250 gr 8,95 Türk Lirası

Torku Fındık Ezmesi 370 gr 18,90 Türk Lirası

Tadım Favori Karışık Kuruyemiş 180 gr 11,90 Türk Lirası

Efsane Pilavlık Pirinç 5 Kg 27,90 Türk Lirası

Yurdum Domates Salçası 4500 gr 31,90 Türk Lirası

Yurdum Biber Salçası 1500 gr 17,90 Türk Lirası

Türk Şeker Makana Çeşitleri 500 gr 1,95 Türk Lirası

Sinangil Baklavalık Un 2 Kg 8,95 Türk Lirası

Sinangil Buğday Unu 2 Kg 8,95 Türk Lirası

Kappadokia Siyah Pirinç / Siyez Bulguru / Beluga Mercimek 500 gr 9,95 Türk Lirası

Ala Çiftçi Beyaz Kinoa / Greçka / Keten Tohumu 4,95 Türk Lirası

Kappadokia Siyez / Kavılca / Mor Buğday / Dinkel Unu 1 Kg 9,95 Türk Lirası

Tatgör Ev Tarhanası 350 gr 4,95 Türk Lirası



Altad Mini Bamya Konservesi 630 gr 7,95 Türk Lirası

Altad Türlü 620 gr 5,95 Türk Lirası

Altad Taze Fasulye 630 gr 5,95 Türk Lirası

Fıçı Turşu Karışık / Lahana 2500 gr 16,90 Türk Lirası

Fıçı Turşu Salatalık 2550 gr 15,90 Türk Lirası

Tat Ranch-Mango Köri-BBQ-Peri Peri Sos 250 ml 5,95 Türk Lirası

BİM 13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu