Bim 12 Ocak Salı günü hangi ürünler gelecek?

Bim marketlerinde hem salı hem cuma günleri aktüel ürünler gelmektedir. Salı günü gelen ürünler kozmatik, gıda, deterjan gibi ürünlerken cuma günü gelen ürünler çoğunlukla mutfak, salon, giyim, elektronik ürünler üzerine aktüel ürünler gelmektedir. 12 Ocak Salı gününde itibaren geçerli olacak fırsat ürünleri aşağıda yer alan broşürde bulunmaktadır. Ürün içerikleri açısından deterjandan, gıda ürünlerine kadar birçok ürünlerde geçerli avantajlı fırsatları kaçırmayın!