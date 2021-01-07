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Bim 12 Ocak Salı günü hangi ürünler gelecek?

Bim marketlerine 12 Ocak salı günü hangi ürünler gelecek? İşte Bim marketlerde haftanın aktüel ürünleri...

07 Ocak 2021 Perşembe 15:47
Bim 12 Ocak Salı günü hangi ürünler gelecek?
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Bim marketlerinde hem salı hem cuma günleri aktüel ürünler gelmektedir. Salı günü gelen ürünler kozmatik, gıda, deterjan gibi ürünlerken cuma günü gelen ürünler çoğunlukla mutfak, salon, giyim, elektronik ürünler üzerine aktüel ürünler gelmektedir. 12 Ocak Salı gününde itibaren geçerli olacak fırsat ürünleri aşağıda yer alan broşürde bulunmaktadır.  Ürün içerikleri açısından deterjandan, gıda ürünlerine kadar birçok ürünlerde geçerli avantajlı fırsatları kaçırmayın!



Son Güncelleme: 07.01.2021 15:47
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Anahtar Kelimeler:
BİMAktüel Ürün12 Ocak
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