İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal kullanın
Elon Musk'tan Whatsapp'a tepki: Signal...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünyanın en güzel kadını Hakan Sabancı'nın radarına takıldı!
Dünyanın en güzel kadını Hakan...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

BİM 12 Ocak –13 Ocak 2021 tarihlerinde geçerli indirimli ürünler!

Türkiye'nin en büyük marketler zincirinden bir tanesi olan BİM markası vatandaşlara ürün fırsatı sunmaya devam ediyor! 12-13 Ocak tarihi itibariyle satışa çıkarılacak ürünlerin içerisinde neler bulunuyor? Hangi ürünler indirimde? Sorularının cevabı vatandaşlarımız tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

09 Ocak 2021 Cumartesi 03:45
BİM 12 Ocak –13 Ocak 2021 tarihlerinde geçerli indirimli ürünler!
Takip Et:

Her hafta indirimli ürünleri vatandaşlara sunan BİM 12-13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM mağazalarında 12-13 Ocak tarihlerinde raflarda yerini alacak olan indirimli ürünlerin listesi duyuruldu. 12-13 Ocak Perşembe gününden itibaren BİM mağazalarının raflarına bulunacak olan ürünlerin kataloğu vatandaşların ilgisini çekmiş durumda. 12-13 Ocak gününden itibaren raflarda yerini alacak olan ürünlerin hangileri olduğu ve kaç liradan satışa çıkarılacağı merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Yeni yılın 2. haftasında BİM mağazalarında yerini alacak olan ürünlerin kataloğu vatandaşlara sunuldu.

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 03:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BİMIndirimürünKataloğuAktüel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karabük'te ters yönde ilerleyen minibüs sürücüsüne 1.339 TL ceza kesildi
Karabük'te ters yönde ilerleyen minibüs sürücüsüne 1.339 TL ceza kesildi
Ferizli'de 18 yaşındaki genç amcasının katili oldu!
Ferizli'de 18 yaşındaki genç amcasının katili oldu!
İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama! Sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler
İçişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama! Sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler
Çankırı'da silahlı kavga! Köy muhtarı ile bir kişi öldü
Çankırı'da silahlı kavga! Köy muhtarı ile bir kişi öldü
Burger King 20 yıl aradan sonra logosunu değiştirdi!
Burger King 20 yıl aradan sonra logosunu değiştirdi!
2 kişinin can verdiği feci kazanın ardından geriye bu görüntüler kaldı!
2 kişinin can verdiği feci kazanın ardından geriye bu görüntüler kaldı!

Popüler Haberler

Emekli promosyonu olarak bankalar ne kadar veriyor? 2021 Emekli promosyon banka değişikliği nasıl yapılır?
Burun estetiği ile birlikte burun eti ve burun tıkanıklığı ameliyatları yapılabilir mi? Burun Estetiğinde merak ettikleriniz
Bir Annenin Günahı dizisi bitti mi, neden yok? Bir Annenin Günahı yayından kaldırıldı mı?
Alevlerin Ardında Komiser Taner kimdir? Gerçek adı nedir? Fatih Çetintaş nereli, yaşı kaç?
Çalışan annelere verilen ücretsiz izinler 2021
Doğum yapan annelere yapılan güncel devlet destekleri 2021
Süt parası nasıl çekilir? 2021 Çoçuk süt parası nereden, nasıl alınır?
Rüyada kedi görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada kedi görmek rüyasının tabiri
SSK Emekli maaşı nasıl hesaplanır? Ne zaman emekli olurum, ne kadar maaş alırım?
Asgari geçim indirimi neye göre değişir? 2021 Agi hangi şartlarda alınır?
Atiye yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. sezon tarihi belli oldu mu? 3. sezonla final yapacak
2.500 TL’ye kadar toplama bilgisayar tavsiyesi nelerdir?
PYBS Burs sınavına nasıl ve ne zaman başvurulur? PYBS ile ilgili detaylar!
Sigortam yatırılıyor mu? Sigortam tam yatıyor mu? Sigorta sorgulama
Kanalların yayın akışları 19 Eylül Perşembe- ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Rüyada saç boyatma görmek ne demektir? Rüyada saç boyatma görmenin tabiri ve anlamı
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 9 Ocak 2021 Cumartesi
Rapor parası ne zaman alınır? Rapor parası tutarı hesaplama
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 9 Ocak 2021 Cumartesi
Bugün kimin maçı var? TV 9 Ocak 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Seksenler Gülden kimdir? Ayşe Tolga biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.