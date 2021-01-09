BİM 12 Ocak –13 Ocak 2021 tarihlerinde geçerli indirimli ürünler!

Her hafta indirimli ürünleri vatandaşlara sunan BİM 12-13 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM mağazalarında 12-13 Ocak tarihlerinde raflarda yerini alacak olan indirimli ürünlerin listesi duyuruldu. 12-13 Ocak Perşembe gününden itibaren BİM mağazalarının raflarına bulunacak olan ürünlerin kataloğu vatandaşların ilgisini çekmiş durumda. 12-13 Ocak gününden itibaren raflarda yerini alacak olan ürünlerin hangileri olduğu ve kaç liradan satışa çıkarılacağı merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Yeni yılın 2. haftasında BİM mağazalarında yerini alacak olan ürünlerin kataloğu vatandaşlara sunuldu.