Bim 11 Mayıs Salı aktüel indirimli ürünler kampanyası broşürü

BİM zincir marketleri her Salı ve Cuma günü uygun fiyatlı ürünleri müşterilerle buluşturmaya devam ediyor. 11 Mayıs Salı günü pek çok indirimli ürün müşterilerin beğenisine sunulacak. 11 Mayıs’ta BİM’e gelecek ürünlerin arasında temizlik malzemelerinden çamaşır deterjanı, çamaşır suyu, çamaşır sodası, halı şampuanı, bulaşık deterjanı ve bulaşık makinesi tabletleri, kolonya, şampuan, sünger, diş macunu ve daha pek çok ürünler yer alacak.

11 Mayıs BİM Aktüel ürünler kataloğu:

Bunların yanı sıra peynir çeşitleri, jambon, hindi füme ve kavurma gibi et ürünleri, zeytin, ton balığı, sufle, pizza tost, soğuk baklava, noodle, dondurma, un, piliç döner, sucuk, meyveli yoğurt gibi gıda ürünleri de indirimli fiyatları ile raflarda yer alacak.