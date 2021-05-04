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Bim 11 Mayıs Salı aktüel indirimli ürünler kampanyası broşürü

11 Mayıs 2021 Salı gününde BİM marketlerde her hafta olduğu gibi indirimli ürünler raflarda yer alacak. Gıda ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine ve ağırlıklı olarak temizlik ürünlerine kadar pek çok çeşit müşterilere sunulacak. İşte BİM 11 Mayıs indirimli ürünler broşürü...

04 Mayıs 2021 Salı 03:06
Bim 11 Mayıs Salı aktüel indirimli ürünler kampanyası broşürü
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BİM zincir marketleri her Salı ve Cuma günü uygun fiyatlı ürünleri müşterilerle buluşturmaya devam ediyor. 11 Mayıs Salı günü pek çok indirimli ürün müşterilerin beğenisine sunulacak. 11 Mayıs’ta BİM’e gelecek ürünlerin arasında temizlik malzemelerinden çamaşır deterjanı, çamaşır suyu, çamaşır sodası, halı şampuanı, bulaşık deterjanı ve bulaşık makinesi tabletleri, kolonya, şampuan, sünger, diş macunu ve daha pek çok ürünler yer alacak.

Bunların yanı sıra peynir çeşitleri, jambon, hindi füme ve kavurma gibi et ürünleri, zeytin, ton balığı, sufle, pizza tost, soğuk baklava, noodle, dondurma, un, piliç döner, sucuk, meyveli yoğurt gibi gıda ürünleri de indirimli fiyatları ile raflarda yer alacak.

11 Mayıs BİM Aktüel ürünler kataloğu:




Son Güncelleme: 04.05.2021 03:06
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Anahtar Kelimeler:
BİMAktüel
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