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Bim 11 Haziran 2021 Cuma indirim broşürü aktüel ürünler listesi

Cuma günü basında geniş bir yer bulan Bim indirim broşürü aktüel ürünler listesi haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Bim indirim broşürü aktüel ürünler listesi konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Haziran 11 Cuma tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

11 Haziran 2021 Cuma 00:03
Bim 11 Haziran 2021 Cuma indirim broşürü aktüel ürünler listesi
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Türkiye’nin en büyük toptan perakende marketi Bim marketleri belirli aralıklarla kampanyalar düzenleyerek vatandaşlara hizmet veriyor. Bim Türkiye’de her ilde şubesini olmasının yanı sıra birçok ilin önemli ilçelerinde de şubeleri bulunmaktadır.

Bim marketlerinde her ay düzenli olarak aktüel ürünler kampanyası düzenliyor. Aktüel ürünler kampanyası kapsamında duyurulan gün içerisinde vatandaşlar indirimli ürünleri uygun fiyatlara alabiliyor. Bim marketlerinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra mutfak araç gereçleri, elektronik eşyalar, kişisel bakım ürünleri de satışa sunulmaktadır.

Bim 11 Haziran 2021 Cuma aktüel ürünler kampanyası

Bim marketleri 11 Haziran 2021 Cuma günü aktüel ürünler kampanyası yapılacağın duyurdu. Bim marketlerinde 11 Haziran 2021 Cuma günü düzenlenecek olan aktüel ürünler kampanyasında hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyor.

11 Haziran 2021 Cuma Bim aktüel ürünler kataloğu

11 Haziran 2021 Cuma Bim aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu Smart televizyon, Woger elektrikli Scooter, Golden Rose makyaj malzemeleri yer alıyor.

11 Haziran 2021 Cuma Bim aktüel ürünler broşürü

 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 11.06.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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