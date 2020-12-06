BİM 11 Aralık 2020 Cuma aktüel indirimli ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var?

BİM Market indirimli ürünleri müşterileri ile buluşturmaya devam ediyor. 11 Aralık Cuma günü BİM’de pek çok uygun fiyatlı ürün raflarda olacak. Dijitsu Smart TV 1.3999 TL’den satışa sunulurken, Kumtel marka dikey ısıtıcı ise 199 TL’den satışa sunulacak. Yine aynı marka ankastre seti ise 999 TL’ye satılacak.

Teknolojik cihazların yanı sıra pek çok mutfak gereci de müşterilerin beğenisine sunulacak. İşte 11 Aralık’ta BİM’e gelecek ürünler..

BİM 11 Aralık Cuma Aktüel Ürünler Kataloğu: