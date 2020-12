BİM 11 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!

Türkiye’nin en çok tercih edilen marketlerinden olan BİM üzerinde her hafta düzenli olarak aktüel ürünler kataloğu yayımlanmaya devam ediyor. BİM marketler her hafta yayımladığı aktüel ürünler kataloğu ile milyonlarca vatandaşa oldukça uygun ücretler karşılığında kullanışlı ürünler sunuyor. BİM üzerinden uygun fiyatlı ürünleri satın almak isteyen müşteriler ise her hafta kataloğu ilgiyle takip ediyorlar.

Son olarak BİM marketler 11 Aralık tarihinden itibaren ülke çapındaki tüm şubelerinde satışa çıkaracağı aktüel ürünleri belirledi. Ürünler arasında elektronik eşyalardan mutfak gereçlerine, kadın-erkek giyimden bebek malzemelerine kadar birçok çeşitte ürünün yer aldığı görüldü. İşte 11 Aralık BİM marketler aktüel ürünler kataloğu…