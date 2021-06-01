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Bim 1 Haziran 2021 Salı indirim broşürü aktüel ürünler listesi

Türkiye gündeminde yankı uyandıran Bim indirim broşürü aktüel ürünler listesi haberi ile ilgili gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. 01.06.2021 tarihli habere dair tüm sıcak gelişmeleri okurlarımız için kaleme aldık.

01 Haziran 2021 Salı 00:03
Bim 1 Haziran 2021 Salı indirim broşürü aktüel ürünler listesi
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Türkiye’nin en büyük toptan perakende marketi Bim marketleri belirli aralıklarla kampanyalar düzenleyerek vatandaşlara hizmet veriyor. Bim Türkiye’de her ilde şubesini olmasının yanı sıra birçok ilin önemli ilçelerinde de şubeleri bulunmaktadır.

Bim marketlerinde her ay düzenli olarak aktüel ürünler kampanyası düzenliyor. Aktüel ürünler kampanyası kapsamında duyurulan gün içerisinde vatandaşlar indirimli ürünleri uygun fiyatlara alabiliyor. Bim marketlerinde temel gıda ürünlerinin yanı sıra mutfak araç gereçleri, elektronik eşyalar, kişisel bakım ürünleri de satışa sunulmaktadır.

Bim 1 Haziran 2021 Salı aktüel ürünler kampanyası

Bim marketleri 1 Haziran 2021 Salı günü aktüel ürünler kampanyası yapılacağın duyurdu. Bim marketlerinde 1 Haziran 2021 Salı günü düzenlenecek olan aktüel ürünler kampanyasında hangi ürünlerin yer alacağı merak ediliyor.

1 Haziran 2021 Salı Bim aktüel ürünler kataloğu

1 Haziran 2021 Salı Bim aktüel ürünler kataloğunda Dijitsu Smart televizyon, Woger elektrikli Scooter, Golden Rose makyaj malzemeleri yer alıyor.

1 Haziran 2021 Salı Bim aktüel ürünler broşürü


Son Güncelleme: 01.06.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
Aktüel ürün KataloğuBİM
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