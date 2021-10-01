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BİM, 1 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!

BİM, 1 Ekim 2021 tarihli aktüel ürün kataloğunu yayınladı. BİM, haftanın son gününde satışa sunacağı ürünlerin kataloğunu yayınladı. Birbirinden ilgi çekici ürünlerle müşterilerinin dikkatini çeken BİM’in 1 Ekim 2021 tarihli aktüel kataloğunda neler bulunuyor?

01 Ekim 2021 Cuma 00:44
BİM, 1 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!
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BİM marketler zinciri haftanın iki günü birbirinden ilgi çekici ürünlerle katalog yayınlamakta.  Salı günü yayınladığı katalogdaki ürünlerin satışını gerçekleştiren BİM, 1 Ekim Cuma günü raflarında yer vereceği ürünlerinin kataloğunu yayınladı.

Ürünlerin bulunduğu kataloğu kısa bir süre önce yayınlayan BİM, 1 Ekim Cuma günü satışa sunacağı ürünleri içermekte. Şimdiden ilgileri üzerine çeken BİM kataloğunda, spor severler için özel malzemelerden giyime, ev tekstilinden gıdaya kadar birçok farklı ürüne yer veriliyor. 

 


Son Güncelleme: 01.10.2021 00:44
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