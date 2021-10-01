BİM, 1 Ekim 2021 aktüel ürünler kataloğunu yayınladı!

BİM marketler zinciri haftanın iki günü birbirinden ilgi çekici ürünlerle katalog yayınlamakta. Salı günü yayınladığı katalogdaki ürünlerin satışını gerçekleştiren BİM, 1 Ekim Cuma günü raflarında yer vereceği ürünlerinin kataloğunu yayınladı.

Ürünlerin bulunduğu kataloğu kısa bir süre önce yayınlayan BİM, 1 Ekim Cuma günü satışa sunacağı ürünleri içermekte. Şimdiden ilgileri üzerine çeken BİM kataloğunda, spor severler için özel malzemelerden giyime, ev tekstilinden gıdaya kadar birçok farklı ürüne yer veriliyor.