Bilyoner.com BMW 520i çekilişi katılım şartları ve çekiliş tarihi

Bilyoner, hazırladığı çekiliş ile yüzlerce kişiye hediye dağıtıyor. 12 Mart – 16 Mayısıs tarihleri arasında bilyoner.com ve Bilyoner mobil uygulamasından iddaa ya da Spor Toto kuponundaki her 5 TL ve katlarındaki harcamaya bir çekiliş hakkı elde edilecek.

Bilyoner’in çekilişi ile;

1 adet BMW 520i Sedan Special Edition M Sport (Birim değer: 885.600TL)

10 adet iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite (Birim değer: 16.999TL, Toplam değer: 169.990TL)

10 adet Sony PlayStation 5 Oyun Konsolu (Birim değer: 11.092TL, Toplam değer: 110.920TL)

10 kişiye 10.000 TL değerinde BilyonPuan

10 adet 65 INÇ SAMSUNG 165 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD SMART LED TVTU7000 (Birim değer: 7.074,10TL, Toplam değer: 70.741TL)

10 adet 1 Yıllık Digiturk Sporun Yıldızı Paketi (Birim değer: 1.848TL, Toplam değer: 18.480TL)

25 adet Huawei Watch GT2E Saat (Birim değer: 861,40TL, Toplam değer: 21.535TL)

25 kişiye 1.000 TL değerinde BilyonPuan

50 kişiye 500 TL değerinde BilyonPuan

100 kişiye 250 TL değerinde BilyonPuan

150 kişiye 100 TL değerinde BilyonPuan hediye edilecektir.

Kampanya Detayı:

Bu kampanya, Milli Piyango İdaresi'nin 12/03/2021 tarih ve 40453693-255.01.02-E.1783 sayılı izni ile Bilyoner İnteraktif Hizmetler A.Ş. tarafından düzenlenmektedir.

Kampanya, 12 Mart 2021 (18:00) - 16 Mayısıs 2021 (23:59) tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanya tarihleri arasında www.bilyoner.com ve Bilyoner'in mobil platformlarına (iPhone, Android ve mobil web sitesi) kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapan Bilyoner üyelerine, kampanyaya katılım onayı verdikten sonra intenet sitesi ve mobil platformlar üzerinden yapılan her bir iddaa ve/veya Spor Toto kuponundaki 5 TL ve katları harcamalarına 1 çekiliş hakkı verilecektir. 5 TL ve katları dışında kalan küsuratlar, bir sonraki kupon ya da bilet harcamalarına dahil edilememektedir. İptal edilen kuponlar çekilişe dahil edilmeyecektir.

Kampanya çekilişi 01 Haziran 2021 Saat 10:00'da Hitay Plaza Toplantı Salonu Eski Büyükdere Cad. Özcan Sk. No:2 Hitay Plaza Emniyetevleri/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Yapılacak çekiliş sonucunda kazanılacak hediyeler;

İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir.

Çekilişe konu olan BilyonPuan'lar çekilemez, nakde çevrilemez ve devredilemez.

Çekiliş sonucunda talihliler tarafından kazanılan ikramiyeler, farklı bir ikramiye ile değiştirilemez.

Çekiliş sonuçları 04 Haziran 2021 tarihinde ilan edilecektir.

Talihlilerimize taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Kazanan asil talihlilerin son başvuru tarihi aşağıda açıklanmıştır.

Asil Son Başvuru Tarihi: 19 Haziran 2021

Yedek Son Başvuru Tarihi: 04 Temmuz 2021

İkramiye Son Teslim Tarihi: 20 Ağustos 2021

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri, eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilanın tebliği yeterli olacaktır.

Üyelik bilgilerinizin ve katılım sırasında verdiğiniz bilgilerin doğru ve güncel olması, bu bilgilerin doğruluğunun ispatı çekilişe katılan sorumluluğundadır.

Kampanya bitiş tarihinde Bilyoner üyeliğinin aktif olması gerekmektedir. Üyeliğini iptal eden kişilerin çekiliş hakları da iptal edilecektir. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.

Kampanya bitmeden üye kampanyadan ayrılırsa, ayrıldığı tarihe kadar olan çekiliş hakları geçerliliğini korur. Kampanyadan ayrıldığı tarihten itibaren yeni çekiliş hakkı kazanamaz. Kampanya iptali gerçekleştirildiği takdirde, tekrar katılma işlemi yapılamaz. Kampanya iptal başvuruları Bilyoner Müşteri Hizmetleri (0 850 272 0 272) aranarak yapılabilir.

Türkiye'de İkamet eden yabancı uyruklu vatandaşların tescile bağlı ikramiye kazanmaları durumunda, ikramiye tesliminde ikametgâh tezkeresi ibraz etmesi zorunludur.

Bilyoner İnteraktif Hizmetler A.Ş. çalışanları ve 18 yaşından küçük olanlar düzenlenen piyango ve çekilişlere katılamazlar, katılmış olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyeler verilmez. İtiraz için ikramiye son teslim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Milli Piyango İdaresi'ne başvurulmalıdır.

Tüm çekilişler Milli Piyango İdaresi'nin denetim ve gözetiminde yapılmaktadır. Bilyoner yöneticileri ve çekilişi yürüten sorumlu ajansın yöneticileri de çekilişte hazır bulunur. Kendilerine bilet numarası verilen üyelerimizin kazandıkları katılım hakları, sıralı ve alt alta yazılarak belirlenir. Her bir üyeye elde ettiği katılım hakkı kadar bilet numarası verilir. (Öneğin; kampanyaya katılan Bilyoner üyesi Ali, kupon yaptıkça her 5TL için 1 bilet numarası hak eder. Kampanya sonunda toplam 50 bilet numarası var ise bilet numaraları sıralı olarak listelenerek çekiliş gerçekleştirilir.) Çekiliş, içi gözükmeyen küreler içerisinde üzerinde numara yazılı toplarının çekilmesi ile yapılır. Her basamak için ayrı ayrı kürelerden numara çekilir. Yan yana geldiklerinde oluşan numaralar hangi bilet numarasına kayıtlı ise "kazanan" olarak belirlenir. Çekiliş büyük hediyeden başlayıp küçük hediyeye geçilecek şekilde, her hediye için tekrarlanır. Asil talihlilerden sonra aynı yöntemle yedek talihliler belirlenir.

Çekiliş tüm heyetin ortak imzası ile tutanak altına alınarak Ankara'ya, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'ne gönderilir. Kampanya çekilişi, Covid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle halka açık olmayacak, sadece görevli kişilerin katılımı ile gerçekleştirilecektir. Çekiliş, Bilyoner Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Kazanılan hediyeler, talihliler tarafından teslim alınmazsa yasalar gereği Milli Piyango İdaresi'nin onayladığı bir vakfa `teslim alınmayan hediyelerin piyasa değeri kadar' nakit bağış yapılır.

Çekiliş evrakları, üzerinde yayınlanmasında sakınca olan bölümler ile tüm yöneticilerin imzaları bulunduğundan aslı veya kopyası üyelere posta, mail ya da herhangi bir yöntemle gönderilemez. Ancak kampanyaya katılmış Bilyoner üyesi dilediği takdirde firmamızı ziyaret ederek geçmişe yönelik tüm çekiliş kayıtlarını yerinde inceleyebilir.

Kampanya çekilişi detayları için Müşteri Hizmetleri'mizden (0 850 272 0 272) bilgi alabilirsiniz.

Kampanya reklam çalışmalarında kullanılan görselde yer alan ürünler temsilidir. Ödüller, görsel ile farklılık gösterebilir.

Bu kampanyaya iştirak eden herkes bu şartları kabul etmiş sayılır.